Foto: Priscila Prade/Divulgação Vanessa da Mata lançou em março "Vem Doce", seu disco mais recente

O aniversário de Fortaleza terá como atrações principais as cantoras Vanessa da Mata e Preta Gil. Os shows serão realizados no Aterrinho da Praia de Iracema neste sábado, 13. A programação musical conta também com apresentação do grupo Essas Mulheres. Vanessa da Mata apresenta a turnê "Vem Doce", que revisita sua carreira e contempla o último disco. Preta Gil interpreta canções como "Sinais de Fogo" e "Vá Se Benzer".

Quando: sábado, 13, a partir das 18 horas

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

Gratuito