Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 11 de abril

O príncipe dessa categoria é o Arcanjo Tsaphkiel (ou Auriel). Este Anjo é associado com a terra. Simboliza as forças criativas em ação. Ajuda-nos a contemplar o futuro. Mesmo que não tenham tido oportunidades para estudar, sabem falar com perfeição sobre qualquer assunto. São românticos e gostam de ficar sozinhos, ouvindo música ou em silêncio.

anto Estanislau, santo do dia 11 de abril, nasceu na região na Cracóvia, em Szczepanowa no ano de 1030, sendo portanto polonês. Isso o fez vivenciar conflitos constantes. De família simples, os pais buscaram nos mongens beneditinos um caminho para dar a educação moral e espiritual ao filho. Com essa dedicação à educação, Estanislau conseguir ir à Escola de Liège, na Bélgica, para concluir os estudos superiores. Estanislau teve uma vida de dedicação aos pobres e à evangelização, mas morreu como um mártir da igreja. Com o ato, o rei mandou matar o bisco Estanislau, mas nenhum dos guardas conseguiu. Em 11 de abril de 1079, o rei da Polônia atingiu esse santo do dia com um punhal durante uma missa. Estanislau morreu e se uniu à Cristo durante a Santa Missa.