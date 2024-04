Inspirado em Clarice Lispector, ‘A Paixão Segundo G.H’ estreia nos cinemas

Foto: Paris Filmes/ Divulgação O longa "Paixão Segundo G.H." é protagonizado por Maria Fernanda Cândido e estreia nos cinemas no dia 11 de abril

Uma barata, essa é a responsável por fazer uma mulher da classe média alta do Rio de Janeiro repensar toda a sua vida, uma barata. “A Paixão de G.H.”estreia nesta quinta,11, nos cinemas brasileiros e é uma história produzida a partir da obra da autora Clarice Lispector, lançada em 1964, protagonizada por Maria Fernanda Cândido e dirigida por Luiz Fernando Carvalho .

No enredo uma mulher identificada apenas pelas iniciais G.H., uma escultora da elite de Copacabana, se encontra em um dilema profundo sobre sua vida após o fim de uma paixão e de sua empregada doméstica se demitir.

“Ao decidir limpar o quarto de serviço acaba se deparando com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elegem como subalternos. Diante do inseto, a protagonista vive sua via-crúcis existencial. A experiência narra a perda de sua identidade e a faz questionar todas as convenções sociais que aprisionam o feminino até os dias de hoje”, é o que conta a sinopse divulgada do filme.

Esse encontro inesperado entre o inseto e a socialite carioca é a base da imensa imaginação de Clarice Lispector sobre amor, prazer, vida e morte em seu livro.

Para Luiz Fernando Carvalho a escolha de Maria Fernanda Cândido para interpretar a personagem principal em uma das obras de maior relevância de Clarice Lispector foi uma necessidade. E que ao se propor fazer algo, vive o momento como se fosse o último e essa densidade de ser o último é quase como se fosse o de viver tudo pela primeira vez.

“A Maria Fernanda entra dentro dessa coragem maior, porque nós fomos nos conhecendo, criando interlocução através de trabalhos anteriores por mais de duas décadas. Então, essa troca de complicidade, de confiança no trabalho um do outro, na visão do outro sobre o ofício que escolheu para a vida. Tudo isso foi o que determinou a entrada dela no filme. Ela não foi necessariamente escalada por mim. Ela é fruto dessa cumplicidade, dessa confiança de anos de ensaios”, relata o diretor da obra.

Ao longo da trama o filme evidencia várias camadas sobre a sociedade brasileira e mostra como Clarice estava a frente do seu tempo em escrever sobre assuntos ainda não debatidos em um Brasil que vivia na ditadura militar.

Fato que o diretor destaca e revela que foi proposital colocar Janair, a empregada doméstica, como elemento e sujeito detonador de toda a desconstrução da figura moralizante da GH.

“Há várias camadas de leitura no romance e uma delas que me chamou muita atenção é a sociológica, representada pela personagem Janair, que infelizmente na maioria dos estudos acadêmicos e sinopses que se encontram por aí não vemos ela sendo destacada e nem mesmo inserida dentro da história, ela continua sendo apagada. Isso me revolta e me impressiona muito”, declara Luiz Fernando, acrescentando que a figura de Janair da trama faz com que GH se deparasse com ela mesma para a partir daí, se defrontar, se perder, se achar, morrer, renascer.

Evidenciar o racismo também foi uma escolha da direção do longa ao escolherem dar mais destaque a Janir.

“Essa é a primeira camada social que precisa ser reescrita. A nossa função como cidadãos e como artistas é sempre reescrever a história e foi o que Janair fez. Quando ela escreve, desenha a carvão a sua história, o seu ponto de vista, ela está se inserindo no romance, apesar de, mesmo o meio acadêmico, e talvez principalmente o meio acadêmico, que é hegemonicamente masculino e branco, continuar a apagando”, expõe o diretor.

Para Luiz Fernando a principal mensagem que o filme busca mostrar para a sociedade é que o sistema patriarcal está falido.

“É um sistema que já terminou, já mostrou seu fim, já mostrou o seu poder de destruição. É um sistema bélico que só produz exclusão por todos os lados, seja do feminino, seja das questões de gênero, para todos os lados. Ele produz exclusão a esse sistema que ainda nos rege, também é capitalista, patriarcalista, racista, machista e implodiu”, declara Luiz Fernando.



Confira entrevista com Maria Fernanda Cândido

Em entrevista ao Vida&Arte a atriz Maria Fernanda Cândido contou como foi interpretar uma personagem complexa em uma das obras de maiores destaques de Clarice Lispector " A Paixão Segundo G.H".

O POVO- Como foi pra você interpretar essa personagem que é tão complexa e cheia de camadas e quais os maiores desafios de fazê-lo ?

Maria Fernanda Cândido - Olha, eu acho que o maior desafio foi justamente eu ter feito o oposto daquilo que eu fiz a minha vida toda. Porque durante a minha vida toda eu interpretei personagens,eu construí personas. E de repente eu me vi diante de uma personagem que precisaria ser desconstruída, despersonalizada. Então, isso foi algo novo para mim, foi um um desafio novo, muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito. E que me exigiu uma certa dose de coragem para poder caminhar em direção a um lugar que eu não conhecia, algo desconhecido para mim.

O POVO - A obra de Clarice Lispector foi lançada em 1964 debatendo assuntos que na época ainda não eram tão abordados como preconceito racial, femininos, relação patroa e empregada e hoje vemos que ainda são assuntos muito atuais na sociedade. Como o filme busca evidenciar isso para os telespectadores ?

Maria Fernanda Cândido - Olha, eu gosto de dizer que essas questões que você coloca aqui na pergunta, preconceito racial, a relação patrão-empregado, enfim, todas essas coisas estão nas linhas do livro, elas não estão nas entrelinhas, elas estão lá, escritas. E por isso mesmo, eu acredito que nós, enquanto sociedade, enquanto corpo social, nós não temos tido a capacidade de fazer a leitura do que estava escrito, do que está escrito no livro. Talvez hoje, depois de avançarmos na discussão, nas pautas, talvez hoje sim a gente tenha essa capacidade e, portanto, nós podemos, e não só podemos como devemos, temos a obrigação de abordar essas questões e jogar um holofote para tudo isso no nosso filme. Porque esse filme já foi filmado com a mão da própria história, com a mão da história, com H maiusculo, então a gente com certeza tinha a obrigação de mostrar o que está lá, nas linhas.

O POVO - Na sua opinião qual é a maior mensagem que o filme busca mostrar para o público ?

Maria Fernanda Cândido - Eu acho que o filme pode e tem muitas mensagens, Não acho que exista uma que seja a maior. São muitas. Agora, a mim, esse filme me fez confiar mais no mundo e na própria vida. Me fez acreditar no caminho que, embora desconhecido, só pode ser percorrido por mim mesma.

A Paixão Segundo G.H