Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Priscila Prade/Divulgação Vanessa da Mata lançou em março "Vem Doce", seu disco mais recente

Aniversário de Fortaleza



O aniversário de Fortaleza terá como atrações principais as cantoras Vanessa da Mata e Preta Gil. Os shows serão realizados no Aterrinho da Praia de Iracema neste sábado, 13. A programação musical conta também com apresentação do grupo Essas Mulheres. Vanessa da Mata apresenta a turnê "Vem Doce", que revisita sua carreira e contempla o último disco. Preta Gil interpreta canções como "Sinais de Fogo" e "Vá Se Benzer".

Quando: sábado, 13, a partir das 18 horas

sábado, 13, a partir das 18 horas Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema) Gratuito

Lessa e Elis

O cantor cearense Marcos Lessa realiza nesta sexta-feira, 12, show em homenagem a Elis Regina. Intitulado "Saudades do Brasil", o espetáculo é apresentado no Teatro RioMar Fortaleza. O show tem direção musical de Tito Freitas e Eduardo Holanda, com direção artística de Marcos Lessa e Beatriz Lessa, e traça uma linha do tempo da carreira de Elis Regina, apresentando ao público trechos de entrevista da cantora.

Quando: sexta-feira, 12, às 21 horas

sexta-feira, 12, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu e na bilheteria





Viviane Araújo

A atriz Viviane Araújo apresenta o espetáculo "A Toda Poderosa" em Fortaleza neste fim de semana. Com direção de Catarina Abdala e texto de Maciel Silva, a obra é uma comédia que faz sátira aos desafios burocráticos enfrentados por brasileiros no cotidiano. Na trama, existe um Diabo, vivido por Maciel Silva, e uma Deusa, vivida por Viviane Araújo.

Quando: sábado, 13, e domingo, 14, às 20 horas

sábado, 13, e domingo, 14, às 20 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Sympla

Música

O Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), recebe nesta sexta-feira, 12, show da banda potiguar Seu Pereira e Coletivo 401. O grupo leva ao público trabalho pautado pelo hibridismo musical e regionalismo. A banda reflete o cotidiano, situações engraçadas e desilusões amorosas por meio de suas canções e navegam pelo rock, sambafunk e MPB.

Quando: sexta, 12, às 19h30min

sexta, 12, às 19h30min Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$40 + 1 kg de alimento não perecível (social); ingressos no site Sympla e na bilheteria física do Dragão





Juventude

A grande final do Festival de Música de Juventude acontece nesta sexta-feira, 12. Os finalistas da sexta edição do evento, Iaiá do Vovô, Garotos da Capital e Yayá Vilas Boas, disputam a oportunidade de se apresentarem no Circo Voador, casa de shows histórica do Rio de Janeiro. Com início às 17 horas, a final também conta com shows do cearense Mateus Fazeno Rock, do rapper FBC e de BNegão (foto), vocalista da banda Planet Hemp.

Quando: sexta-feira, 12, às 17 horas

sexta-feira, 12, às 17 horas Onde: Praia de Iracema, em frente ao Estoril

Praia de Iracema, em frente ao Estoril Gratuito





Altemar Dutra Jr.

O cantor e compositor Altemar Dutra Jr. realiza neste fim de semana dois shows em Fortaleza. Conhecido por reunir em uma única apresentação diversos estilos musicais que vão desde o pop ao samba, na Capital, Altemar traz no repertório canções de Tim Maia Marisa Monte e mais.

Quando: sexta-feira, 12, às 20 horas

sexta-feira, 12, às 20 horas Onde: Espigão do Náutico (av. Beira-mar esquina com av. Desembargador Moreira)

Espigão do Náutico (av. Beira-mar esquina com av. Desembargador Moreira) Gratuito



Quando: sábado, 13, às 22 horas



sábado, 13, às 22 horas Onde: Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)



Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles) Mais informações e valores: (85) 3248.5688



Exposição

A exposição "As Cores de Fortaleza" reúne homenagem de oito artistas cearenses aos 298 anos da capital cearense. São eles: Andréa Dall'Olio, Edmar Goncalves, João Belo, Fernando França, Lia Sanders, Mano Alencar, Sílvio Rabelo e Vando Figueiredo.

Quando: abertura sábado, 13, às 18 horas; visitação até 23 de abril; de terça a quinta-feira, de 18 às 23 horas; sexta e sábado, de 18 à meia-noite; e domingo, de 12 às 16 horas;

abertura sábado, 13, às 18 horas; visitação até 23 de abril; de terça a quinta-feira, de 18 às 23 horas; sexta e sábado, de 18 à meia-noite; e domingo, de 12 às 16 horas; Onde: Flores Arte Bistrô (Rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)

Flores Arte Bistrô (Rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema) Gratuito