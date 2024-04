Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 12 de abril (12/04)

Foto: MPCE/Divulgação Ministério Público do Estado do Ceará promove exposição fotográfica "Fortaleza Antiga"

Tem início nesta sexta-feira, 12, a exposição comemorativa aos 298 anos de Fortaleza. Intitulada "Fortaleza Antiga", a mostra promove uma viagem no tempo pelos acontecimentos e memória da capital cearense. Promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará, a exposição conta com registros inéditos e será exibida até o dia 13 de maio na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.

Quando: a partir desta sexta-feira, 12

a partir desta sexta-feira, 12 Visitação: segunda a sexta-feira, das 9 horas às 16 horas

segunda a sexta-feira, das 9 horas às 16 horas Onde: sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza (rua Maria Alice Ferraz, 120 - Luciano Cavalcante)

sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza (rua Maria Alice Ferraz, 120 - Luciano Cavalcante) Gratuito

Festa Delírios

O Mangangá Pub, no Centro de Fortaleza, promove nesta sexta-feira, 12, a festa Delírios. Com início às 21 horas, o evento traz na programação os DJs, Lemon4nti, Facó e Angel, que vão reunir de brasilidades ao pop internacional. Os ingressos estão à venda no site do Sympla, com valor a partir de R$ 5.

Quando: sexta-feira, 12, às 21 horas

sexta-feira, 12, às 21 horas Onde: Mangangá Pub (Rua General Bezerril, 373 - 3º Andar - Centro)

Mangangá Pub (Rua General Bezerril, 373 - 3º Andar - Centro) Quanto: a partir de R$ 5. À venda no Sympla





Fortaleza das Mulheres

O Teatro Dragão do Mar recebe o evento "Seminário Fortaleza das Mulheres - Qual o Nosso Lugar no Mundo", a partir desta sexta-feira, 12. Na programação de hoje, às 19 horas haverá uma mesa de debate com o tema "Quem somos?", com Valéria Pinheiro, Maria do Socorro Lima, Dora Moreira e Luma Andrade. Na sequência, show da Nayra Costa.

Quando: sexta-feira, 12, a partir das 19 horas

sexta-feira, 12, a partir das 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)





Caio Martins

O humorista Caio Martins apresenta nesta sexta-feira, 12, o stand-up "Segredo revelado". Com início às 21 horas, o momento une mágica e comédia, e promete divertir o público no Theatro Via Sul Shopping. Os ingressos estão disponíveis no site Uhuu, com valores de inteira de R$ 70 e R$ 80.

Quando: sexta-feira, 12, às 21 horas

sexta-feira, 12, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul Shopping (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul Shopping (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: R$ 70 e R$ 80 (valores de inteira). À vendas no Uhuu





Wine O'Clock

O Bar Obarte Espaço Cultural, localizado no Meireles, promove nesta sexta-feira, 12, o "Wine O'Clock", com rodízio de vinhos a partir de R$ 69,90. Além do menu promocional, a noite será embalada pelos músicos Loren Gualda e Moacir Bedê que apresentam o melhor do jazz e da bossa. As reservas podem ser feitas via WhatsApp do estabelecimento, no número (85) 99131-0018.

Quando: sexta-feira, 12, a partir das 18h30min

sexta-feira, 12, a partir das 18h30min Onde: Bar Obarte Espaço Cultural (rua Pereira Valente, 1569 - Meireles)

Bar Obarte Espaço Cultural (rua Pereira Valente, 1569 - Meireles) Reservas e mais informações: (85) 99131.0018

(85) 99131.0018 Instagram: @bar.obarte

Mercado AlimentaCE

Nesta sexta-feira, 12, o Mercado AlimentaCE segue com programação intensa nos restaurantes do equipamento. Com promoções de petiscos e drinks, o momento contará com apresentações musicais da Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos, com o concerto "Festejar com alegria - Sou o forró e poesia", a partir das 18h30min. Na sequência, às 20h30min, Juruviara apresenta o show "Do mar ao sertão".

Quando: sexta-feira, 12, a partir das 18h30min

sexta-feira, 12, a partir das 18h30min Onde: Mercado AlimentaCE, no Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mercado AlimentaCE, no Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito