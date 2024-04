Fortaleza migrante: a Capital por olhos estrangeiros

Foto: Luiz Alves/Divulgação Planetário Rubens de Azevedo, no Centro Dragão do Mar de Arte Cultura, divulga programação do mês de março.

O primeiro que notei ao chegar em Fortaleza foi o céu. Era fevereiro de 2017 e ele brilhava totalmente azul. Parecia impossível! Até então, eu era íntima apenas da imensidão celeste de Manaus (AM), decorada por nuvens gordas e largas, coloridas em tons de azul, amarelo, laranja e rosa. Lá, o céu é uma tela ilustrada; aqui, ele é mar.

Assim como eu, todo migrante guarda consigo algum detalhezinho marcante, comparando nosso universo natal com o adotivo. O céu, a luz, o cheiro, os sons, as vozes, as histórias… Qualquer coisa é suficiente para adjetivar a Cidade da Luz.

Para comemorar os 298 anos de Fortaleza, convidamos migrantes para compartilhar as miudezas e grandezas da Capital. Além dos estrangeiros e brasileiros de outros estados, ouvimos também os cearenses que, ao fixarem residência em Fortaleza, mantêm o olhar do "meu interior".

"Fortaleza é o lugar para onde eu vim me reconstruir, me reconhecer e crescer", emociona-se a radialista Fernanda Alves, de 27 anos. Nascida e criada em Juazeiro do Norte, a caririense amadureceu aos pouquinhos o sonho de morar na Capital. Apesar de apaixonada pelo Cariri e orgulhosa das origens, ela sentia que era em Fortaleza que poderia realizar seus sonhos.

Tinha 12 anos quando primeiro pisou pé na cidade e, por consequência, quando finalmente viu o mar. Nem mesmo ela foi capaz de traduzir a sensação de admirar as ondas: apenas pousou as mãos sobre o peito e olhou à esmo, rememorando o momento.

Naquela época, ela mal poderia imaginar que atingiria a sonhada meta em pleno Natal. No dia 25 de dezembro de 2022, ela chegou a Fortaleza pronta com a mudança, finalizada totalmente no dia 2 de janeiro de 2023. "Eu estava oficialmente sozinha nessa cidade desconhecida", conta. "E então, três meses depois, fui demitida do meu emprego. Pensei: 'e agora?', mas meus pais insistiram que meu sonho era estar e que daríamos um jeito."

Então, Fortaleza intercedeu. Exatamente no dia 13 de abril de 2023, aniversário de 297 anos da capital, Fernanda foi contratada no atual emprego. "Aqui, eu aprendi a viver sozinha, em solitude; eu amadureci. A Fernanda de um ano atrás não é nada parecida com a de hoje", reflete.

Para ela, Fortaleza como metrópole é rápida, cheia de rotinas e força a independência dos cidadãos. "Isso não tira o brilho e a beleza que tem aqui", diz. Nos momentos difíceis, Fernanda encontra refúgio na Beira-Mar e no Mercado dos Peixes, onde é possível sentar e admirar o vai e vem da maré.

Além dos migrantes do território nacional, Fortaleza também agrega o além-fronteira. De 2010 a 2023, a Cidade recebeu 14.409 imigrantes internacionais, dos quais 9.630 são temporários (vêm para trabalhar ou estudar, mas retornam ao país de origem) e 4.779 são residentes. Os dados são do Sistema de Registro Nacional Migratório.

Enquanto os sul americanos tendem a ser imigrantes temporários, os europeus costumam firmar residência na cidade. É o caso do português Fernando Nascimento, de 55 anos, que tem longa história com o Brasil.

Ele veio ao País quando tinha 18 anos, acompanhando os tios em uma viagem a trabalho para Manaus (AM). Recém-formado do ensino médio e ainda à procura de se descobrir, o agora marketeiro político encontrou na capital amazonense algo muito melhor: a esposa Márcia Nascimento, atualmente com 55 anos e administradora.

Márcia, por sua vez, nasceu no Maranhão, mas foi criada em Manaus. Lá, o casal construiu a família e explorou o Brasil em viagens de carro. Foi nesse período, mais precisamente em 1998, que passaram por Fortaleza, uma cidade ainda por se desenvolver como um atrativo turístico imperdível. Mais tarde, a família mudou para Lisboa.

Ficaram na Europa até 2011, quando Fernando recebeu uma oferta de emprego em Caucaia. Em 2014, esposa e filhas chegam para decretar o Ceará como novo abrigo. Não demorou muito para Fortaleza virar a menina dos olhos: nas últimas décadas, a capital cresceu e tornou-se um centro cultural acolhedor e amigável.

O primeiro apartamento foi em um prédio em frente à Praça Luíza Távora, point familiar ideal. "Eu realmente sou muito grata a Fortaleza, eu me sinto acolhida. Isso é importante, porque a gente ainda vê em muitos lugares do Brasil a desconfiança quando chega uma pessoa nova o medo da aproximação. Mas aqui as pessoas acolhem", compartilha Márcia.

Das idas e vindas pelo País e no estrangeiro, foi Fortaleza que tratou o casal como parte da família. "Por exemplo, o Fernando começou a trabalhar e conheceu algumas pessoas. Quando a gente chegou, era como se aquelas pessoas tivessem convivido com a família inteira, sabe?", diz.

Fortaleza também abraçou a família nos momentos mais difíceis. Durante a pandemia, Márcia sofreu com o cenário vivido por Manaus, sem oxigênio para os pacientes, e chorou de longe a morte da mãe, vítima da Covid-19. O pequeno alento era sentir segurança em Fortaleza, dados os esforços dos governos municipal e estadual para enfrentar a pandemia.

Aqui é também onde Márcia trata o câncer de mama, o que a levou a conhecer uma das atividades favoritas do casal, a canoagem, durante um evento do Outubro Rosa. "Ver o nascer do sol dentro do mar é uma sensação maravilhosa. Às seis da manhã, o sol nascendo assim é para limpar a alma", afirma.

"Eu gosto do Mercado São Sebastião e a vida no centro de qualquer cidade", comenta Fernando. "Eu acho que é mágico ver o movimento das pessoas. Ainda há uma parte mais antiga, não tão preservada como gostaria".

"Mas a praia foi sempre a minha paixão, o mar é a minha paixão", declara o português. "Eu sempre tive a oportunidade de viver perto do mar; mesmo quando eu estava em Manaus, era o Rio Negro, mas era gigante", ri.

Fortaleza em palavras

"Para mim, uma palavra que define perfeitamente Fortaleza é sol", crava a baiana Manuella Ferreira, 33, professora do ensino básico. "Mesmo quando você acha que vai chover, quando tudo se organiza pra chover, vai lá e abre o sol", ri. "Durante muito tempo fui enganada!"

Nascida em Salvador (BA), Manuella nunca imaginou que moraria em Fortaleza. Foi a aprovação em um concurso público em 2016 que a fez migrar, e seis meses depois ela entrou para a graduação de Letras - Libras na Universidade Federal do Ceará (UFC). "Eu já ouvia falar de Fortaleza, em 2010 eu vim turistar. Mas turistas é muito diferente de viver".

Acompanhada do próprio sotaque, houve várias situações em que ela precisou pedir a tradução das palavras do dialeto cearense. "Eu sinto esse choque, ainda me é estranho. Mesmo assim, algumas falas eu acabei adquirindo", confessa, permitindo o 'valha' ocupar espaço no dicionário.

"Em outras capitais, a gente sente uma movimentação muito intensa, mas aqui é mais tranquilo", avalia. Por aqui, visitar os pontos gastronômicos, passear no Mercado dos Peixes e admirar o por do sol a partir das quatro da tarde, além de admirar as maravilhas do Planetário Rubens de Azevedo são os momentos mais memoráveis com a Capital. Principalmente quando partilhados com o amor: foi por aqui que ela conheceu o marido, imigrante de Guiné-Bissau.

Entre trabalho, estudo e família, os migrantes inevitavelmente chegam a Fortaleza munidos de sonhos. Acolhidos pelas ondas e pelo sol, apaixonam-se por uma metrópole capaz de abraçar os recém-chegados como familiares distantes e de oferecer oportunidades e estilos de vida como nenhum outro lugar.

"À Capital que me acolheu"

Praticamente todas as experiências são igualmente únicas e universais. Sendo eu mesma uma migrante dentro do meu próprio país, filha também de migrantes, conversar sobre Fortaleza com quem escolheu viver aqui foi divertido.

Com Manuella, ri sobre a secura do ar, das rinites atacadas e da adesão ao vocabulário cearense recheado de 'valhas'. Lembro de mudar para Fortaleza e ficar encucada com palavras novas (o que diabos é quiboa, pirangueiro, rebolar no mato?), mas desejar do fundo do meu coração aderir ao 'valha'. Achava lindo e suave ouvir meus amigos da faculdade soltando um "valha, meu Deus!". Peguei primeiro foi o 'mulher'.

Na conversa com Fernanda, ressoou em mim a experiência de ser uma pessoa completamente diferente da que era quando estava em Manaus. Cheguei em Fortaleza com 17 anos, apenas uma caloura da Universidade Federal do Ceará (UFC). Assim como Fernanda, me vi sozinha em uma cidade desconhecida. Pela primeira vez, morei longe dos meus pais e dos bichinhos de casa — demorei talvez uns três meses para adotar a minha gatinha, Luna, e então descobri o que é ser responsável para além de mim.

Naturalmente, o casal Márcia e Fernando foi um deleite de ouvir. Tendo eles também morado em Manaus, foi como compartilhar histórias com novos amigos, saudosos da culinária, do céu, do rio e do ar.

No final das contas, as cidades sempre terão contras, sempre poderão melhorar. Mas há de se concordar que as terras mágicas, ensolaradas e amigáveis de Fortaleza encantam. Obrigada, Fortaleza, por transformar a vida de todos nós. Feliz aniversário!