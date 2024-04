horóscopo personare

ÁRIES

Tente não descuidar do bem-estar individual e familiar, o que é fundamental para que as emoções não oscilem. Reações dramáticas podem ganhar corpo frente à tensão lunar com Marte e Netuno, pedindo auto-observação constante e autocontrole.

TOURO

Busque zelar por suas necessidades emocionais e privacidade. É importante resgatar a empatia e a solidariedade para fazer frente às dificuldades, devido à tensão lunar com Marte e Netuno. Procure agir de forma imparcial ao se manifestar sobre temas sensíveis.

GÊMEOS

Convém não deixar que suas carências emocionais alimentem o consumismo. As pessoas próximas tendem a esperar de você prestatividade, mas é preciso evitar ficar à mercê do entorno para não prejudicar seus interesses, como alerta a tensão lunar com Marte e Netuno.

CÂNCER

Procure inserir na sua jornada atividades de relaxamento e que lhe deem prazer. A ansiedade pode atingir níveis bem mais elevados nesse momento de tensão lunar com Marte, Netuno e Vênus, o que lhe deixa vulnerável a ações precipitadas que podem lhe causar prejuízos materiais.

LEÃO

É importante ser emocionalmente discreta, buscando se preservar. Seus instintos tendem a aflorar em prejuízo do bom senso, podendo lhe fazer se envolver em conflitos sociais que prejudiquem suas relações de amizade, conforme sinaliza a tensão lunar com Marte e Netuno.

VIRGEM

Tente moderar a exposição nas redes sociais. As relações de trabalho tendem a se mostrar estressantes em meio a temperamentos diversos, o que pede tolerância e capacidade de negociação, visto a tensão lunar com Marte e Netuno.

LIBRA

Procure evitar alimentar conflitos de vaidade nas relações de trabalho, atuando com profissionalismo. Tente buscar aplicabilidade para suas ideias, a fim de escapar de ilusões, muitas das quais autoimpostas, já que a Lua segue tensionada a Marte e Netuno.

ESCORPIÃO

Tente buscar estabilidade do ponto de vista físico e emotivo. É preciso moderar a agressividade, cultivar empatia e valorizar ações solidárias nessa fase para amenizar os contrastes que ganham corpo nas interações sociais e de trabalho.

SAGITÁRIO

É fundamental se auto-observar com frequência e cultivar autocontrole. Busque zelar por sua privacidade. A tendência é que você fique mais reativa frente à tensão lunar com Marte e Netuno, o que lhe deixa suscetível a cometer imprudências e a bater de frente com o entorno.

CAPRICÓRNIO

Procure definir prioridades, evitando sobrecarga física e mental. É importante zelar por um convívio pacífico com as pessoas próximas. A resiliência pode se mostrar fundamental para lidar com as dificuldades previstas nessa jornada, com a Lua tensionada a Marte e Netuno.

AQUÁRIO

É preciso não se deixar dominar pelos instintos, buscando planejar suas ações e cultivar discrição emocional. Tente conciliar a busca por prazeres com os limites orçamentários pelo bem das suas finanças, como sinaliza a tensão lunar com Marte e Netuno.

PEIXES

Busque evitar suprir as carências afetivas por meio de gastos desnecessários. Os problemas familiares podem pedir moderação frente à tensão lunar com Marte e Netuno, visto que os instintos mais aflorados tendem a conduzir a reações dramáticas e imprudentes.

o anjo Nith-Haiah

Quem nasce sob esta influência, possui serenidade, moderação, equilíbrio, autocontrole, harmonia e paciência. Assim, consegue com mais facilidade que os outros, estabilidade emocional, profissional e material. Benevolente mesmo com os inimigos, vive de maneira plena, tem alegria e prazer em viver. Sua vida não tem travas ou limites. Geralmente um autodidata, é bem informado sobre qualquer assunto.

O SANTO Santa Margarida

Nasceu em família nobre por volta do ano de 1287, em Urbino, Itália. Cega e com uma deformação física, seus pais tinham vergonha dela. Em 1292, eles ficam sabendo que morreu um franciscano com fama de ser santo, que foi sepultado na Igreja de São Francisco e a levaram até lá. Ao se darem conta de que não houve a cura, a abandonaram junto ao túmulo. A menina ficou pelas ruas mendigando, vivendo da solidariedade do povo, até ser acolhida por um casal de cristãos. Ela frequentava a Igreja da Caridade dos Frades Pregadores e fazia parte dos membros leigos da Ordem da Penitência de São Domingos. A deficiência de Margarida e toda a rejeição que ela sofreu não a impediram de levar uma vida virtuosa e de oração constante. Morreu em 13 de abril de 1320, com 33 anos.