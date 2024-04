Foto: Roda das Minas/Divulgação Grupo Roda das Minas se apresenta no Esquina Brasil

Neste sábado, 13, o Esquina Brasil, novo point na Capital, recebe a apresentação do grupo Roda das Minas. Formado por Letícia Marram, Clarisse Aires, Gabriela Santos, Thais Costa e Ayla Lemos, o momento irá reunir os clássicos do samba, jazz e vários outros ritmos musicais que vão divertir o público no espaço localizado no bairro Dionísio Torres.

Quando: sábado, 13, a partir das 19 horas

Onde: Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Mais informações:

(85) 3198-3643 e

@esquinabrasilfortaleza

Brasil Grime Show

O Anfiteatro Sérgio Motta recebe neste sábado, 13, às 20 horas, o Brasil Grime Show, evento cearense que promove nacionalmente os artistas do hip-hop. Na programação, o momento contará com Fortal Grime, com os artistas Bakkari, Cabulosa, 6UTTO e DJ Renno; 4RTIN, com TKR, KKRT, Ma dame, Farrel, Zetsu, Lunatica e DJ Alucasx; e Brasil Grime Show, com os artistas cariocas SD9, VDN e Diniboy.

Quando: sábado, 13, às 20 horas

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira); R$ 25 (solidário)

Pagode da Diretoria

Localizado no bairro Meireles, o Pagode da Diretoria recebe neste sábado, 13, a partir das 17 horas, a apresentação da Diretoria S/A. O momento também contará com o show do músico Felipim, às 20 horas. Os ingressos estão disponíveis no site MakeMyNight.

Quando: sábado, 13, a partir das 17 horas

Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 50

Vendas: no site ingressos.makemynight.com.br

Reservas e mais informações: (85) 98160-4030

Frame-a-Frame

O Museu da Fotografia Fortaleza promove neste sábado, 13, a partir ads 14 horas, o encontro "Frame-a-Frame". Com presença do professor Fernando Maia Cunha, o momento irá debater o filme "Annie Leibovitz: A vida através das Lentes". O evento é gratuito, com inscrições on-line via formulário on-line disponibilizado na bio do Instagram do Museu da Fotografia Fortaleza.

Quando: sábado, 13, às 14 horas

Onde: Museu da Fotografia Fortaleza

(rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Inscrições via link na bio do Instagram

@museudafotografiafortaleza

Gratuito