Foto: North Shopping/Divulgação Banda Altos Versos realiza tributo a Cazuza no North Shopping

O North Shopping Fortaleza promove neste domingo, 14, uma homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira: Cazuza. Com apresentação da banda Altos Versos, o tributo ao eterno "exagerado" acontece na praça de alimentação do estabelecimento a partir das 18 horas. Na ocasião, canções que marcaram gerações e que mantêm viva a memória do músico carioca.

Quando: domingo, 14, às 14 horas

Onde: Praça de alimentação do North Shopping Fortaleza

Gratuito





Tenores in Concert

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza neste domingo, 14, o espetáculo de música "Tenores in Concert" no Cineteatro São Luiz. Com 34 instrumentistas de cordas, sopros e percussão, o momento terá presença dos tenores Antônio Garcia, Ricardo Máximo, Matheus Marques e Daniel Sombra.

Quando: domingo, 14, às 10 horas

Onde: Cineteatro São Luiz

Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Vendas: Sympla e bilheteria

Domingo na Estação

Neste domingo, 14, o Complexo Cultural Estação das Artes inicia programação às 10 horas com a Feira Negra, unindo expositores de produtos variados, e com a oficina infantil Desenhos Animados. Às 12h10min, tem show "Pretos ocupando todos os lugares". Já a partir das 14h10min tem o Maracatu Nação Fortaleza.

Quando: domingo, 14, a partir das 10 horas

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Museu da Indústria

O Museu da Indústria promove neste domingo, 14, a oficina "É o novo! Oficina de Objetos que Atravessam o Tempo". O momento gratuito tem início a partir das 11 horas e será ministrado por Patrícia Xavier.

Quando: domingo, 14, às 11 horas

Onde: Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro)

Gratuito

Domingo na Bece

Neste domingo, 14, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará promove diversas atividades gratuitas para o público de todas as idades. Com início às 10 horas com o Grupo Garajal que apresenta a contação de história "Só um Cochilim". Já às 15 horas, o espaço apresenta o espetáculo do Grupo Desequilibradoz de Circo e Teatro.

Quando: domingo, 14, a partir das 10 horas

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito