Confira a programação cultural desta segunda-feira, 15

Foto: Divulgação Chico Anysio é tema de exposição em Fortaleza

Para celebrar a memória e legado do cearense, a Galeria BenficArte realiza durante o mês de abril a exposição "Chico Anysio: As faces do humor brasileiro". Com 17 obras produzidas por alunos do Curso de Belas Artes da Universidade de Fortaleza (Unifor), a mostra apresenta o humorista cearense em suas mais diversas faces que ficaram conhecidas no audiovisual brasileiros, com personagens como o Professor Raimundo, Dr. Rosseti, Salomé e Bento Carneiro.

Quando: segunda-feira a domingo, das 10 horas às 22 horas, até 30 de abril

Onde: Galeria BenficArte, no Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Gratuito





Oppenheimer

O longa-metragem "Oppenheimer", dirigido por Christopher Nolan, foi incluído na assinatura do streaming Prime Video, sem custos adicionais para aluguel. O filme foi o principal vencedor do Oscar 2024, somando sete estatuetas na principal cerimônia cinematográfica. Baseada na biografia do físico teórico Robert Oppenheimer, a produção acompanha o protagonista durante a construção da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial,

Onde assistir: Prime Video





Da Ponte Pra Lá

Está disponível na Max (antiga HBO Max) a série brasileira "Da Ponte Pra Lá", protagonizada pelo ator e cantor João Guilherme. A história se passa em São Paulo (SP). Na obra, Malu, uma jovem periférica, se infiltra na escola mais exclusiva da alta sociedade paulistana em busca de uma única resposta: quem matou Ícaro, seu melhor amigo?

Onde: Max





Terror

Segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme de terror "A Primeira Profecia", prelúdio do clássico "A Profecia" (1976). A obra acompanha uma jovem americana que é enviada a Roma para viver a serviço da igreja. Nesse processo, porém, ela se depara com uma escuridão que a faz questionar sua fé e acaba descobrindo uma conspiração tenebrosa que espera trazer à tona o mal encarnado, o chamado anticristo.

Quando e onde: Ingresso.com





Ghostbusters

O filme "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo" continua em cartaz em cinemas de Fortaleza. No longa, a família Spengler volta ao quartel dos bombeiros de Nova Iorque para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de investigação para levar a destruição de fantasmas a um novo nível. Entretanto, quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era Glacial.

Quando e onde: Ingresso.com





Cafi

A trajetória do fotógrafo pernambucano Carlos Filho, mais conhecido como Cafi, é apresentada no documentário intitulado com seu nome. A obra é exibida no Canal Brasil nesta segunda-feira, 15. O profissional das artes visuais foi um dos principais fotógrafos de cultura no Brasil e registrou capas de mais de 300 discos icônicos de artistas brasileiros, a exemplo de discos de Milton Nascimento, Chico Buarque e Geraldo Azevedo.

Quando: segunda-feira, 15, às 21h30min

Onde: Canal Brasil