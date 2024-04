Em busca do motel ideal no novo filme de Karim Aïnouz

Foto: Maria Lobo/Divulgação Com protagonistas cearenses, filme "Motel Destino" foi gravado no litoral do Estado

Os desafios para fazer “Motel Destino” acontecer começaram antes das filmagens, segundo a assistente de direção do longa-metragem Luciana Vieira. “Visitei mais de 50 motéis para encontrar o motel do filme, por todo o litoral cearense”, conta. O desafio principal para ela foi em relação ao tempo para executar a produção e o orçamento disponível.



“Nunca a gente consegue realizar tudo que sonha. Sempre existe um processo de adaptação, seja da cena, das falas, da decupagem, da quantidade de planos que a gente imprime no filme”, comenta Luciana, que teve sua formação em audiovisual tanto na Universidade Federal do Ceará quanto no Laboratório de Criação de Cinema da Porto Iracema das Artes.

Apesar disso, ela salienta que realizar o longa foi um processo proveitoso. “Especialmente pra mim, foi um processo muito delicioso. Eu não consigo dizer, assim, uma dificuldade que não tenha passado, uma dificuldade assim tão grande, sabe?”, relembra. O roteirista Wislan Esmeraldo compartilha do mesmo desafio enfrentado por Luciana.

“Uma das maiores dificuldades para o roteirista é cortar coisas que nos são caras. E tivemos que fazer alguns cortes para fazer o filme caber no orçamento e no cronograma. Foi difícil, mas foi um excelente aprendizado sobre apego e reinvenção, e no final, a gente sempre acaba encontrando soluções mais ou tão ricas quanto aquelas que havíamos pensado a princípio”, compartilha o também graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e ex-aluno do Laboratório de Criação em Roteiro da Porto Iracema das Artes.

O controle da trama foi outro ponto que gerou uma preocupação para Esmeraldo. “Sempre bate aquele medo de que, com a queda de uma cena, alguma coisa se perca. Mas tive a felicidade de contar com a ajuda de muitos leitores atentos e a colaboração do Maurício Zacharias, que sempre admirei muito, e que me deu muita segurança”, pontua o roteirista.