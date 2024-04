Exposição homenageia artista indígena cearense Benício Pitaguary

Foto: Ronaldo Queiroz/Divulgação Benício Pitaguary era especialista em grafismos indígenas e pinturas corporais e faleceu em março de 2022

O artista plástico e líder indígena Benício Pitaguary é homenageado na mostra “Somos Todos Parentes - Benício Pitaguary”. Ao todo, são apresentadas 15 recriações de obras do cearense.

A abertura ocorre na quarta-feira, 17, às 9 horas, na Casa de Apoio Pitaguary, localizada em Pacatuba, e fica disponível para visitação até maio.

A iniciativa é realizada a partir de parceria do Sobrado Dr. José Lourenço com o Museu Indígena Pitaguary. A exposição busca levar ao público as pinturas do cearense, que faleceu em março de 2022.

Benício Pitaguary era especialista em grafismos indígenas e pinturas corporais. Sua trajetória se iniciou quando tinha por volta de 18 anos. A partir de sua arte, o líder indígena impulsionou o fortalecimento da cultura e tradição de seu povo.

A mostra reúne 15 obras recriadas por membros da Juventude Indígena Pitaguary da Aldeia Monguba, localizada no município de Pacatuba, a 32,4 km de Fortaleza. Além disso, exibe vídeos com falas do artista e seus pertences pessoais.

Curadoria coletiva, cerimonial e “Percursos”

A mostra “Somos Todos Parentes - Benício Pitaguary” tem curadoria coletiva de Ana Clécia Pitaguary, Antonia Kanindé, Madson Pitaguary, Philip Bandeira, Rachel Medina, Rosa Pitaguary e Thalia Pitaguary.

O cerimonial da exposição terá falas oficiais, venda de artesanato e apresentação de toré (manifestação cultural que envolve tradição, música, religiosidade e brincadeira) pela comunidade indígena Pitaguary.

A exposição integra o projeto “Percursos”, idealizado pelo Sobrado Dr. José Lourenço. A iniciativa busca promover a formação e a difusão de expressões artísticas e culturais a partir de parceria com instituições públicas e privadas que desenvolvem ações no campo das artes, do patrimônio cultural e da memória.



Quem foi Benício Pitaguary

O professor de Geografia, artista plástico e liderança indígena, Benício Pitaguary era também comunicador no site Mídia Índia e articulador do Museu Indígena Pitaguary, centro de memória e referência na aldeia Monguba. Ele faleceu em 2022, quando tinha apenas 29 anos de idade.

O artista era especialista em grafismos indígenas e pinturas corporais, com uma trajetória iniciada por volta dos 18 anos. Na época, passou a investigar mais sobre os grafismos de seu povo e desenvolveu interesse na tinta jenipapo. Ele também estudou pinturas de outros povos e aprofundou suas habilidades de pintar.

O líder indígena também chegou a realizar exposições, oficinas e palestras. Benício nasceu e foi criado no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, mas sua família vem da cidade de Pacatuba.

Em 2019, o artista conversou com o Vida&Arte sobre o papel dos povos originários na construção do Brasil. Ele também defendeu a manutenção de espaços que preservem memórias sobre as tradições indígenas.



Mostra Somos Todos Parentes - Benício Pitaguary

Quando : abertura na quarta-feira, 17, às 9 horas; visitação de terça a quinta, das 9h às 12 horas, e sexta e sábado, das 9h às 12 horas e das 13h às 21 horas; disponível até 31 de maio

: abertura na quarta-feira, 17, às 9 horas; visitação de terça a quinta, das 9h às 12 horas, e sexta e sábado, das 9h às 12 horas e das 13h às 21 horas; disponível até 31 de maio Onde : Casa de Apoio Pitaguary (Aldeia Monguba) - Rua Santa Inês, nº 600, Monguba - Pacatuba

: Casa de Apoio Pitaguary (Aldeia Monguba) - Rua Santa Inês, nº 600, Monguba - Pacatuba Gratuito

Instagram: @sobrado154



