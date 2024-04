Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 16 de abril (16/04)

Foto: Warner Bross/Divulgação Protagonizado por Fábio Porchat e Sandy, comédia romântica "Evidências do Amor" estreia nesta quinta-feira, 11

Segue em cartaz em Fortaleza a comédia romântica brasileira "Evidências do Amor", protagonizado por Sandy e Fábio Porchat. Depois de ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

Quando e onde: Ingresso.com



Inscrições

Seguem abertas as inscrições para a segunda edição do Encontro Popular da Cultura Geek (Paku 2024). Entre as atividades organizadas para o evento, serão realizadas oficinas sobre quadrinhos e mangás, além de produções de cosplays e criação de personagens. Nas palestras programadas, haverá bate-papos sobre música, anime, super-heróis, ilustração e design. As atividades acontecem no Complexo Cultural Estação das Artes entre os dias 26 a 28 deste mês.

Quando: inscrições até 26 de abril

inscrições até 26 de abril Onde: linktr.ee/kuyadesignceara

linktr.ee/kuyadesignceara Gratuito

Exposição

Está disponível para visitação no Centro Cultural Belchior (CCBel) a mostra "Xiamen e Fortaleza: Juntos para um Futuro Compartilhado", que celebra os 50 anos da diplomacia entre Brasil e China. A exposição apresenta coleção de fotografias com visão detalhada dos momentos significativos de cooperação entre as duas localidades. O ano de 2024 também marca o primeiro ano de Fortaleza e Xiamen como cidades irmãs.

Quando: a partir desta terça-feira, 16, das 9h às 21 horas; disponível até 18 de maio

a partir desta terça-feira, 16, das 9h às 21 horas; disponível até 18 de maio Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Jantar Harmonizado

O Doc Trattoria & Wine Bar realiza nesta terça-feira, 16, jantar harmonizado de quatro etapas preparado pelo chef italiano Simone Brunelli e com a presença do enólogo francês François Heutekeur, representante da Chandon Brasil. O menu da noite foi concebido para explorar a harmonia entre a cozinha italiana contemporânea e a sofisticação dos espumantes selecionados pelo enólogo.

Quando: terça-feira, 16, às 20 horas

terça-feira, 16, às 20 horas Onde: DOC Trattoria & Wine Bar (R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota)

DOC Trattoria & Wine Bar (R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota) Reservas: (85) 98104.8800 (telefone/WhatsApp)





Últimos dias

Esta é a última semana disponível para visitação da mostra interativa "Viajando com Tapetes Contadores", do grupo Os Tapetes Contadores de História. O coletivo completa 25 anos de carreira em 2024. A exposição apresenta narrativas costuradas e bordadas à mão pelo próprio grupo, em coloridos bonecos, vestimentas, tapetes, caixas, painéis e livros.

Quando: de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingo, das 10h às 19 horas; visitação até domingo, 21

de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingo, das 10h às 19 horas; visitação até domingo, 21 Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Justiça 2

Estão disponíveis na plataforma de streaming Globoplay os primeiros episódios da nova temporada da série "Justiça". Em "Justiça 2", o público acompanha diferentes histórias que são interligadas. A primeira é a de Balthazar, motoboy honesto que é acusado de assalto por seus ex-patrões, Nestor e Silvana, e acaba sendo preso. Escrita por Manuela Dias, a segunda temporada terá 28 capítulos.