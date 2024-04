Com novo show a caminho, Humberto Pinho celebra 30 anos de carreira

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 18.04.24 - Ensaio do músico Humberto Pinho, que está completando 30 anos de carreira (Fco Fontenele/O POVO)

O título desta matéria também intitula o primeiro disco solo de Humberto Pinho. Natural de Fortaleza, o cearense teve contato com a música ainda na adolescência, aos 16 anos. Apesar do próprio artista ter considerado um momento tardio, aos poucos a relação de Pinho com essa linguagem foi se aprofundando, a ponto de se tornar sua profissão. Desde que passou a trabalhar com música, em 1994, acumulam-se 30 anos.



O compositor comemora as três décadas com novo show "Samba, Pinho e Cartola". Marcado para terça-feira, 23, o espetáculo marca os 15 anos de lançamento do disco homônimo. O evento é parte da temporada de inauguração do Esquina Brasil, novo espaço de gastronomia e cultura da Cidade.



"Meu pai era um músico profissional, mas tocava sax. Os irmãos dele, cada um tocava um instrumento. Então, quando se reuniam família, sempre tocavam juntos", conta Humberto, cuja principal influência veio dos parentes por parte de pai. No entanto, a relação do artista com a área só se estreitou quando decidiu comprar um violão, ainda como estudante de Matemática na Unifor.



"Foi um clique doido, assim de uma vez. Comecei a ouvir muito disco (de vinil). A minha mãe tinha me dado um violão, comecei a compor. Acho que estava aquela coisa dentro de mim e não tinha ainda despertado", relembra. Após esse ponto de virada, decidiu mudar de área acadêmica, indo estudar Música na Universidade Estadual do Ceará (Uece).



A princípio os pais de Humberto não ficaram satisfeitos com a decisão do filho. "Porque a música, apesar de tudo, é uma profissão que é difícil, né? Muito concorrida, a gente sabe que precisa ter muito amor e muita dedicação. Porque a remuneração eu acho que não é justa em relação ao trabalho, à arte. E é um trabalho mesmo, porque as pessoas às vezes não têm ideia do quanto a gente se dedica para aperfeiçoar, para criar, para compor, para tocar um instrumento bem", pontua.



"Então é um trabalho como outro. Duro, né? A gente precisa ter muita dedicação. Então a reação (dos pais) não foi muito boa não, mas depois eles apoiaram", conta ele, que elenca outros parentes que seguiram a carreira musical, como os primos Cristiano Pinho, que é guitarrista, e Edinho, baixista. Além de ser rodeado por música durante a infância e a adolescência, o cearense passou esse período entre Viçosa do Ceará, cidade-natal de seu pai, e Tianguá, onde a mãe nasceu.



A entrada na graduação em Música foi essencial para Humberto começar de fato a carreira. "Me vi dentro do cenário da música cearense daquela época. Fiz diversas amizades. Estudando lá tinha contato com bastante gente do meio", ilustra. "No final do curso, já estava praticamente inserido na cena, participando, vendo de perto o que estava sendo feito", diz.



"Em 1990 ou 1991, fiz meu primeiro show. Desde então segui com apresentações ou participando de festivais de música. Também trabalhei tocando em bares, teatro", rememora o artista. A primeira participação em disco veio em 1994, quando lançou "Bodega Azul (De Sobral a Irauçuba)" em parceria com o artista plástico cearense Mano Alencar. A faixa está no álbum "Mano Alencar - parceiros e amigos", onde vários cantores e compositores do Estado colaboraram interpretando canções de Mano.



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Humberto também participou de um dos discos comemorativos do Cais Bar, antigo estabelecimento na Praia de Iracema que reunia a boêmia fortalezense, sendo um reduto de vários músicos cearenses da geração de Humberto. Ele colaborou com a faixa "Quatro Estações". "É um disco até antológico por aqui", pontua.



O primeiro disco solo veio em 1996, intitulado "Com a Boca No Mundo", que também dá nome a uma música da Rita Lee. Após o lançamento, Humberto Pinho participou de outras coletâneas e decidiu ir para o Rio de Janeiro, em 1998. O cearense passou uma temporada se apresentando em bares na capital carioca e foi convidado para cantar na antologia "Eles cantam Rita Lee", com a canção que deu nome ao seu disco. Arnaldo Brandão, Leoni e Tony Platão foram outros nomes que participaram do projeto.



De volta à Cidade, em 1998, Humberto dá início a um novo momento. "Continuei trabalhando com música, mas de uma outra forma. Junto com Amaro Pena abri o Ararena, uma produtora de áudio e estúdio de gravação onde trabalhávamos fazendo jingles publicitários, áudios para filmes de TV, programas de rádio", conta.



Em 2009, Pinho lança seu segundo trabalho de estúdio: "Samba, Pinho e Cartola". "Produzido pelo Tarcísio Sardinha e o Ítalo Almeida, fizemos um tributo ao Cartola e foi um álbum bem aceito pela crítica musical", destaca o compositor. Nesse período, Pinho fez cerca de 30 gravações em coletâneas com outros artistas. Mas a intensa atividade na empresa, o fez dar uma pausa. "Voltei à música no meio da pandemia, em 2021. Inclusive estou produzindo um terceiro disco e lançando alguns singles", afirma o artista.



Para animar o público com o próximo trabalho, o cantor está disponibilizando os singles nas plataformas digitais de música. "Trio das Horas", composição em parceria com Manassés, cantada ao lado de Fagner, e "Cidade Grande" são dois dos singles já disponíveis para o público. Intitulado de "Cérebro de Faquir", o disco tem lançamento previsto para 2024 ainda e já deu nome ao espetáculo autoral realizado por ele no Cineteatro São Luiz, em 2023.



Ao longo desses 30 anos, a principal dificuldade para ele foi conseguir espaço nos locais. "Eu faço música popular brasileira. Então, a gente começa a tocar em festivais, vai para o circuito de bares. Mas o que eu queria fazer era mostrar um pouco do meu trabalho, fazer shows", pontua Humberto Pinho.



"Pouco espaço, pouca visibilidade e baixa remuneração dificulta nossa caminhada", enfatiza o artista. "A política pública está se desenvolvendo e vem para abrir espaço, fazer equipamentos culturais que possibilitem a formação desses artistas", destaca Pinho. "Porém, falta um pouco de organização, de profissionalismo", acrescenta.



Entre os momentos que marcaram ao longo das três décadas estão os prêmios de Melhor Intérprete e Melhor Música no Festival da Meruoca, em 2005, além da participação na coletânea da Rita Lee. "Outro momento marcante foi conhecer tanta gente, tantos músicos com quem pude conviver e fazer parcerias. Isso também é muito significativo. Além disso, o Fagner foi uma grande inspiração para mim. Também tive a oportunidade de gravar três faixas com ele", relembra Humberto.

Acompanhe

Escute os singles de Humberto Pinho e os trabalhos antigos nas plataformas de streaming

Instagram: @humbertopinhop

Humberto Pinho - Samba, Pinho e Cartola