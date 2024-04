Designer cearense Érico Gondim expõe projetos na Itália

Foto: Nicolas Gondim/Divulgação Érico Gondim apresenta suas peças no FuoriSalone 2024, na Semana de Design de Milão, na Itália

A mescla do design com as artes visuais e artesanato destaca as obras do designer Érico Gondim. O artista apresentará suas peças no FuoriSalone 2024, na Semana de Design de Milão, na Itália.

O evento acontece de 17 a 23 de abril e apresenta os lançamentos, tendências, exposições e instalações de design, arquitetura e decoração, que servem de parâmetro mundial aos artistas. Érico comenta que a participação na programação de Milão tem um impacto de referência em suas produções.

" Milão, é uma referência, né? Porque há muitos anos investe em uma cultura focada no design e não deixa de ser uma referência no mundo. Todas as instituições de design que estão interessadas em colocar um produto no mercado pensam em Milão como uma possibilidade. Ainda que seja caro esse processo, é muito importante a gente tá aqui para ver o que está acontecendo e entender as tendências." destaca o artista.

A chegada a Itália vai além da inspiração, esse espaço permite a visibilidade do artista para realizar um intercâmbio cultural. Gondim levanta o questionamento sobre como as obras nacionais apresentadas no exterior conseguem impactar o público da exposição.

"Eu sempre pensei em que eu pudesse ser uma pessoa que eu não ficasse preso aos tendências, que eu pudesse lançá-las. Porque não um brasileiro? Um cearense não pode influenciar o mercado no Brasil ou O Povo no mundo?" indaga o design cearense.

Érico destaca como a criatividade pode ser um fator diferencial na chegada da obra em Milão"Então eu achei que eu sempre tive potencialidade para ser esse ator, né? Essa pessoa que pode trazer uma um processo de mentalidade, mas diz disruptiva, mais criativa para o mundo do Design." Complementa o artista.

Coleção Igarapés

Neste ano, a obra que mostra o trabalho do artista na cidade italiana se chama "coleção Igarapés". A linha é uma parceria entre Érico e Pacajá Móveis que tem como objetivo mostrar a preocupação e sustentabilidade acerca do uso florestal sustentável da matéria prima.

O principal destaque está direcionada à cristaleira da Linha Igarapés, assim como toda proposta da coleção, que traz referências da origem amazônica, com desenhos sinuosos que remetem ao movimento das águas dos igarapés da região.

A palavra de língua indígena Tupi, é formada pela junção de ygara (canoa) e apé (caminho). Significa 'caminho de canoa'. O termo que nomeia a coleção refere-se aos riachos amazônicos que nascem na mata e deságua no rio.

O artista já levou outras obras para o evento em Milão. Entre essas as peças se destacam a obra em parceria com o estúdio Ratoroi, que utilizava reaproveitamento de sacos reciclados, e participou com uma mesa vibra que foi desenvolvida no Ceará,

Então, há dois anos, o artista iniciou o processo com a movelaria Pacajá. O trabalho reforça a atenção para o lado social e ecológico da sustentabilidade. O design explica como se deu o processo de produção da coleção.

"No processo de maneira sustentável, só podem extrair, segundo a regulamentação em um espaço de tempo, em torno de 30 metros cúbicos de árvore, mais ou menos de seis árvores. Nesse processo acontece que algumas árvores sofrem danos, outras caem, aí existem muitas sobras. Então, a ideia é destinar aquela madeira que sobrou para desenvolvimento de produtos." comenta.

O principal desafio do artista foi criar uma obra que tivesse a cara da Amazônia e a partir da madeira Carapanaúba, não tinham destinos específicos, Gondim desenvolve a obra para compor a mostra brasileira na FuoriSalone, em Milão.

"Quando cheguei lá eu me deparei com uma carapanaúba que é uma madeira normalmente usada de forma muito muito robusta. Então pensei que a gente tem uma oportunidade de fazer um produto mais leve para facilitar transporte, e produzir uma peça que possa que tem uma beleza incrível que a gente pode explorar de uma forma totalmente diferente"

Nascido em Fortaleza, Érico Gondim inicia sua história com o design aos 18 anos quando foi estudar na Inglaterra, após ser o único selecionado do nordeste em um concurso para fazer intercâmbio, lá teve contato com arte e o design enquanto atividade profissional.

Ao voltar para o Brasil e participou do Centro de Design do Ceará pelo instituto dragão do mar, que teve uma experiência de dois anos e desenvolveu o interesse do artista voltado para a criação de produtos.

Formado em artes visuais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, participou de cursos pelo Brasil para mergulhar nas técnicas. Em 2012, retornou à Inglaterra para realizar mestrado voltado ao aspecto de sustentabilidade e produção de produtos brasileiros.

Durante sua especialização recebeu destaque pela produção da cadeira IVY, que era baseada em um trançado nordestino. Novamente Érico retorna ao Brasil e transita do campo do design gráfico e destina foco a área do produto.

