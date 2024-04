Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 22 de abril

Áries 21/03 a 20/04 É preciso evitar se envolver em conflitos territoriais, conforme alerta a tensão Sol-Plutão. O momento pode pedir atenção às parcerias, o que favorece mudanças que favoreçam as metas em jogo e que aprimorem a gestão compartilhada de recursos.

Touro 21/04 a 20/05 Busque valorizar seus objetivos, mas tente não deixar que lhe subam à cabeça. Sua força de vontade pode ser nutrida, favorecendo um dia a dia mais produtivo e em sintonia com seus talentos, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual, bem como sua fase cheia nesse intervalo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Devido à tensão Sol-Plutão, tente buscar amadurecimento e encarar suas inseguranças. Este momento pode pedir ajustes entre as necessidades coletivas e as que cercam a vida privada, buscando alcançar um convívio saudável com o entorno imediato.

Câncer 21/06 a 22/07 Seu lado acolhedor no trato humano tende a aflorar agora, favorecendo momentos prazerosos e ações conjuntas em prol da gestão do dia a dia, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase cheia. Busque não negligenciar sua privacidade.

Leão 23/07 a 22/08 Busque evitar imposições em momentos de contraste ideológico. Seu lado mais assertivo na defesa das ideias tende a ficar em evidência, motivando as pessoas próximas a se engajar em ações que promovem bem-estar, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia.

Virgem 23/08 a 22/09 Você tende a se mostrar proativa e prática, favorecendo a gestão do dia a dia e a articulação de ações com o entorno imediato, visto a Lua no eixo material-social e sua fase cheia. Procure não permitir que os problemas prejudiquem a sua fé na vida e em si mesma.

Libra 23/09 a 22/10 O momento astrológico pode favorecer uma postura recolhida e voltada a cuidar da vida privada, considerando a influência lunar entre seu signo e o setor familiar. Devido à tensão entre Sol e Plutão, é fundamental ser diplomática ao lidar com contrastes nas dinâmicas de grupo.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque evitar forçar confrontos sobre temas sensíveis, como alerta a tensão Sol-Plutão. Você tende a passar por oscilações emocionais no confronto com situações complicadas na vida pessoal, o que pede discrição e autocuidado, considerando a Lua no eixo crise-comunicação e sua fase cheia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure ser cuidadosa ao expor suas opiniões, como alerta a tensão entre Sol e Plutão. Sua jovialidade e generosidade pode aflorar com a Lua no segmento amizades-material. Contudo, é importante controlar os gastos financeiros, sobretudo durante a fase cheia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque ser diplomática ao lidar com conflitos territoriais, devido à tensão Sol-Plutão. Momento de maior dedicação no cumprimento dos afazeres, considerando a influência lunar entre o setor do trabalho e seu signo, além da sua fase cheia nesse intervalo.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure evitar ações radicais, como alerta a tensão Sol-Plutão. Neste momento, suas idealizações tendem a ser colocadas em xeque ao confrontar as dificuldades, o que gera revisões que lhe ajudem a definir objetivos realistas, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase cheia.