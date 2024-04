Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 22 de abril (22/04)

Foto: Reprodução/Instagram @pinkfloyd O Hard Rock Café Fortaleza promove um tributo à banda britânica de rock Pink Floyd nesta segunda-feira, 22

O Hard Rock Café Fortaleza promove um tributo à banda britânica de rock Pink Floyd nesta segunda-feira, 22. A banda cover Animals sobe ao palco para homenagear o grupo conhecido por grandes clássicos, como as faixas "Another Brick In The Wall", "Wish You Were Here", "Comfortably Numb", "Time" e "The Great Gig In The Sky".

Quando: segunda-feira, 22, às 19h30min

segunda-feira, 22, às 19h30min Onde: Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Reservas e mais informações: linktr.ee/hrcfortaleza





Abigail

O filme de terror "Abigail" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. Na obra, uma bailarina de 12 anos — e filha de uma figura poderosa do submundo — é sequestrada por um grupo de criminosos. Eles precisam apenas vigia-la durante a noite para receberem resgate de US$50 milhões. Em uma mansão isolada, porém, os sequestradores começam a diminuir um por um e descobre uma garotinha normal bem estranha.

Quando e onde: Ingresso.com

Comédia portuguesa

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 22, a comédia portuguesa "A Bela América". O filme apresenta Lucas, jovem cozinheiro com poucos recursos financeiros que tenta impressionar América, candidata à presidência.

Quando: segunda, 22, às 23h30min

segunda, 22, às 23h30min Onde: Canal Brasil



Guerra Civil

Segue em exibição nos cinemas de Fortaleza o filme "Guerra Civil", protagonizado por Wagner Moura e Kirsten Dunst. Em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos, uma equipe de jornalistas de guerra viaja pelo país para registrar a dimensão de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. Entretanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo.

Quando e onde: Ingresso.com

formação em Gastronomia

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abre inscrições para alunos dos cursos profissionalizantes de Cozinha, Confeitaria e Panificação. As aulas começam dia 14 de maio, acontecendo de segunda a sexta-feira pela manhã e tarde. Os cursos de Panificação e Confeitaria duram dois meses e o de Cozinha quatro meses.

Quando: inscrições até 29 de abril

inscrições até 29 de abril Onde: Rua Manuel Dias Branco, 80 - Cais do Porto

Rua Manuel Dias Branco, 80 - Cais do Porto Mais inf.: gastronomiasocial.org.br





Meu Santarém

Estão abertas as inscrições para a 14ª Mostra Meu Santarém 2024, realizada no distrito rural de Santarém, na cidade de Orós. A programação será composta por performances e espetáculos de teatro, dança, circo, formações e cultura popular. O evento é promovido pelo Centro de Preservação da História e Cultura Popular Realiza Nordestina.

Quando: inscrições até 30 de abril; evento de 24 a 30 de junho

inscrições até 30 de abril; evento de 24 a 30 de junho Instagram: @rnordestina