Sítio no Crato onde viveu Sérvulo Esmeraldo é tombado pelo Estado

Antigo engenho de rapadura localizado na área rural do Crato, na região do Cariri cearense, o Sítio Bebida Nova foi tombado pelo Governo do Ceará.

A novidade no processo de tombamento foi confirmada na segunda-feira, 15, após a publicação do decreto de nº 35.954 no Diário Oficial do Estado (DOE), que estabelece o “tombamento definitivo do imóvel”.

A casa possui grande importância na cultura nacional por ter sido local onde o escultor, gravador, ilustrador e pintor cearense Sérvulo Esmeraldo (1929-2017) viveu e iniciou sua trajetória artística.

Sítio Bebida Nova foi local importante para o desenvolvimento do Cariri

O espaço também é reconhecido por reunir no terreno as memórias e histórias do período açucareiro e do desenvolvimento econômico do Cariri, conforme detalha a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE)

“(O Sítio) vai tanto contar a história do Sérvulo quanto da arquitetura rural do Ceará. É uma das casas da região do Crato em que você pode observar toda a cidade. É interessante o quanto a casa está integrada com a paisagem e como ela conseguiu fazer parte daquele ambiente”, declarou a restauradora Jessica Ohara, da Coordenadoria de Patrimônio e Memória (Copam), à época da aprovação do tombamento, em dezembro de 2021.

No Crato, Sítio Bebida Nova foi o primeiro ateliê de Sérvulo Esmeraldo

Primeiro espaço utilizado como ateliê para as criações do multiartista cearense, o Sítio Bebida Nova também foi local de engenho, além de moradia e escola para a população da região do Crato.

“Bebida Nova não é um local apenas de engenho, que teve contribuição econômica para o Cariri, aquela casa foi um lugar onde tudo começou na obra desse grande artista que pudemos conviver e aprender com ele”, afirma Dodora Guimarães, esposa e fundadora do Instituto Sérvulo Esmeraldo.