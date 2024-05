Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 1º de abril (01/05)

Foto: Samuel Setubal Duda Beat anuncia show em Fortaleza no mês de maio

Estão à venda os ingressos para o show da cantora Duda Beat em Fortaleza. A cantora realiza apresentação da turnê "Tara & Tour" no dia 18 de maio, no Náutico Clube. O show evidencia canções do novo álbum da artista, intitulado "Tara e Tal", lançado em abril. Entre as faixas no repertório, estão "Saudade de Você", "Bixinho" e "Nem Um Pouquinho". As entradas estão disponíveis no site da Bilheteria Digital a partir de R$ 110.

Quando: sábado, 18, às 19 horas

sábado, 18, às 19 horas Onde: Náutico Clube (av. da Abolição, 2727 - Meireles)

Náutico Clube (av. da Abolição, 2727 - Meireles) Quanto: a partir de R$110; ingressos na Bilheteria Digital





Samba

Nesta quarta-feira, 1º, o Esquina Brasil promove o "Samba do Trabalhador". A programação começa às 13 horas com o grupo Samba Partido Novo, formado por David Gouveia (violão 7 cordas), Anderson Ramos (cavaco), Ecinho Ponce (pandeiro e caixa), Guirlardo Filho (surdo e tantan) e Pedrinho Cuíca (percussão). Às 16 horas, tem o grupo Roda das Minas. A banda é composta por Letícia Marram (violão 7 cordas), Clarisse Aires (voz e flauta transversal), Gabriela Santos (voz e percussão), Thais Costa (percussão) e Ayla Lemos (voz e bateira).

Quando: quarta, 1º, às 14 horas

quarta, 1º, às 14 horas Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: couvert por R$ 20





Reggae

Nesta quarta-feira, 1º, o Deixe Comigo Bar promove o "Reggae do Trabalhador", festa especial de feriado. O evento de celebração ao ritmo jamaicano promove uma reunião dos DJs Canuto Lion, Vladia Soares e Coka Vibration. Além do repertório dos DJs, a noite será colaborativa. Os presentes também podem levar discos de vinil de reggae para tocar. Quem entrar até às 22 horas ganha uma caipirinha. Semanalmente, o Deixe Comigo recebe festas como "Conexão ancestral" e "Máquina do Tempo"

Quando: quarta-feira, 1º, às 21 horas

quarta-feira, 1º, às 21 horas Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)

Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 10

Acervo

A Pinacoteca do Ceará segue com a Mostra Acervo. Em cartaz desde o dia 11 de abril, a exibição traz 20 trabalhos de Chico da Silva, Garcia e Chica da Silva. As obras integram a coleção do equipamento. A exposição também mostra um pouco dos bastidores do museu.

Quando: quinta-feira a sábado, das 12h às 20 horas; domingos, das 10h às 18 horas

quinta-feira a sábado, das 12h às 20 horas; domingos, das 10h às 18 horas Onde: Pinacoteca do Ceará ( rua 24 de maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará ( rua 24 de maio, 34 - Centro) Gratuito

Castello Branco

O filme "Castello, O Ditador" segue disponível na plataforma de streaming O POVO . A produção audiovisual conta como o cearense foi responsável por instalar a Ditadura Militar no Brasil e possibilitar a continuidade do regime por mais de duas décadas. Participam Bárbara Goulart, neta do ex-presidente João Goulart; Breno Moroni e Eliana de Castro, irmãos de Jana Moroni Barroso e Teodoro de Castro; e Lúcia Rodrigues, sobrinha de Frei Tito.