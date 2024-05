Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 3 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Lua e Saturno em harmonia tendem a sugerir contornar as discussões para evitar distanciamento emocional com seu par. Procure fortalecer o relacionamento amoroso. Dificuldades afetivas merecem uma postura mais tranquila de sua parte.

Touro 21/04 a 20/05 Busque não permitir que quaisquer problemas amorosos lhe afastem do propósito de manter em equilíbrio a rotina a dois. É preciso cuidar do envolvimento afetivo com tranquilidade. A configuração astrológica do momento tende a lhe inspirar a administrar o romance com coragem e empenho.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A convivência amorosa exige dedicação. Seu relacionamento pode ser mais forte se você seguir o coração. Lua e Saturno em harmonia tendem a inspirar sinceridade ao impor mudanças que devem ser empreendidas em seu vínculo amoroso. É importante se dedicar aos detalhes da vida a dois.

Câncer 21/06 a 22/07 Exigências emocionais tendem a ser o motivo, a fim de que haja soluções das dificuldades da rotina. Apesar disso, é fundamental lidar com as situações difíceis com serenidade. Seu relacionamento exige uma postura atenta para que nada fuja do seu controle.

Leão 23/07 a 22/08 Tente rever questões emocionais e cuidar melhor das necessidades da relação amorosa, sem medo de perder a cabeça com situações complicadas. É preciso confiar no equilíbrio da rotina a dois. Lua e Saturno em harmonia tendem a lhe oferecer a oportunidade de mudar o dia a dia.

Virgem 23/08 a 22/09 Algumas mudanças de atitude podem ser importantes para que as dificuldades do convívio sejam administradas com cautela. Busque se atentar às demandas do amor de acordo com as necessidades da rotina. Lua e Saturno em harmonia tendem a pedir uma postura decidida de sua parte.

Libra 23/09 a 22/10 Procure demonstrar segurança emocional para lidar com quaisquer problemas de ordem afetiva. É preciso adotar uma postura emocional voltada às necessidades do vínculo afetivo e ser prudente com seu par. Lua e Saturno em harmonia tendem a se articular pelo bem do convívio romântico.

Escorpião 23/10 a 21/11 Tente encarar as situações complicadas como uma oportunidade de rever o que não anda bem entre você e seu par. Convém rever atitudes e sentimentos com atenção. As mudanças pessoais tendem a ser uma chance para administrar o romance de forma dedicada.

Sagitário 22/11 a 21/12 É importante dedicar tempo e afeto ao envolvimento afetivo. Seus esforços não serão em vão. Procure encarar as dificuldades ligadas ao romance e fazer com que as diferenças sejam menores do que aparentam. Lua e Saturno em harmonia podem sugerir manter a vida a dois em primeiro plano.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque fazer com que as dificuldades do convívio sirvam para renovar e fortalecer o relacionamento. Convém encarar o vínculo amoroso como uma experiência para exercitar o amor. Você tende a ficar frente a frente com oportunidades de boas mudanças no âmbito afetivo.

Aquário 21/01 a 18/02 Convém fazer o possível para manter o romance em alta. Tente entender as nuances do seu relacionamento afetivo. Procure entender que a relação pode ser mais firme e forte. É fundamental priorizar a vida a dois com boa vontade, em vez de perder tempo com brigas e discussões.