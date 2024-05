Primeiro teaser de 'O Auto da Compadecida 2' é divulgado; assista

Foto: Divulgação/Laura Campanella "O Auto da Compadecida 2" ganha primeiro teaser

O primeiro teaser de “O Auto da Compadecida 2” foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 2. A sequência que traz Selton Mello e Matheus Nachtergaele novamente como os protagonistas se passará 20 anos depois do primeiro filme.

João Grilo (Matheus) e Chicó (Selton) se reencontram na cidade de Taperoá, onde se passa a primeira trama, duas décadas após os acontecimentos. A personagem de Nachtergaele está voltando após se aventurar fora.

Assista:

Ou clique aqui para assistir ao trailer

É revelado que Chicó permaneceu na cidade, mesmo após Rosinha (Virginia Cavendish) ir embora. Ela, no entanto, também está de volta a Taperoá. Joaquim Brejeiro também estará de volta, interpretado novamente por Enrique Díaz.

Novos personagens foram introduzidos na trama, interpretados por Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabíula Nascimento. Taís Araújo também é nova no elenco, dando vida a Nossa Senhora.

A sequência de “O Auto da Compadecida” tem previsão de chegar aos cinemas no dia 25 de dezembro deste ano. A direção do filme é de Guel Arraes e Flávia Lacerda. Arraes também participa do roteiro com Adriana Falcão e João Falcão.