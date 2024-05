Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 11 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Os ânimos tendem a aflorar. Por isso, tente amenizar essa tendência, optando pela diplomacia e fazendo acordos, como sugere a harmonia lunar com Saturno na área de crise. A Lua tensionada a Marte entre o setor familiar e seu signo pode sugerir estresse na convivência com familiares e o entorno.

Touro 21/04 a 20/05 Mais atenção aos fatores que geram estresse, buscando resolvê-los. Tente partilhar responsabilidades, visto a harmonia lunar com Saturno na casa das amizades. A tensão Lua-Marte tende a lhe predispor a reações impulsivas e agressivas diante das dificuldades. Cuidado redobrado!

Gêmeos 21/05 a 20/06 Que tal cultivar autocontrole? Conflitos territoriais podem ganhar corpo frente à tensão Lua-Marte no eixo material-amizades, o que lhe faz adotar uma postura menos defensiva e mais diplomática, especialmente nas parcerias de trabalho, como sugere a harmonia lunar com Saturno na área profissional.

Câncer 21/06 a 22/07 Tente amenizar a postura agressiva e se mostrar mais diplomática. A competitividade e a intolerância tendem a aflorar frente à tensão Lua-Marte entre seu signo e o setor do trabalho, o que dificulta o compartilhamento de demandas.

Leão 23/07 a 22/08 Tente amenizar a postura agressiva e se mostrar mais diplomática. A competitividade e a intolerância tendem a aflorar frente à tensão Lua-Marte entre seu signo e o setor do trabalho, o que dificulta o compartilhamento de demandas.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure valorizar contatos com pessoas maduras e discretas. A tensão entre Lua e Marte no eixo amizades-íntimo pode indicar a necessidade de zelar por uma interação tranquila com o entorno, além de cuidar da sua imagem pública e privacidade.

Libra 23/09 a 22/10 Busque prezar pela eficiência dos processos, visto Saturno na área das rotinas harmonizado à Lua. As parcerias de trabalho tendem a se desestabilizar com a Lua tensionada a Marte na casa profissional. Pensando nisso, busque ajustar seu ritmo ao do entorno imediato e se mostrar colaborativa.

Escorpião 23/10 a 21/11 Tente diminuir o ritmo e atuar de forma a reorganizar processos. Esforços excessivos na gestão do cotidiano tendem a gerar desgaste e abrir caminho para doenças oportunistas, como alerta a tensão Lua-Marte entre a área espiritual e a da saúde.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente aproveitar mais seu lar e as experiências íntimas. A fruição do lazer e da coletividade pode pedir bom senso frente à tensão Lua-Marte no eixo patrimonial-social, visto que excessos podem ocorrer e gerar prejuízos financeiros e no trato humano.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Organização e diplomacia tendem a ser fundamentais O ambiente doméstico pode se mostrar estressante com Lua e Marte tensionados no eixo família-relacionamentos por conta dos desafios na gestão da rotina e de posturas territorialistas.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente ser mais disciplinada e definir prioridades. A gestão da vida cotidiana tende a pedir posturas que deem conta de administrar demandas diversas e contrastantes entre si, além de conflitos interpessoais, visto a tensão Lua-Marte entre o setor das rotinas e o das ideias.