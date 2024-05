Foto: Fábio Lima FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.03.2024: Superpanelada na Estação das Artes.

Neste domingo, 12, o Complexo Cultural Estação das Artes prepara programação para toda a família. As ações começam às 10h com oficina de desenho destinada ao público infantil. Em seguida, às 11h, o grupo Raízes do Griô apresenta o show "Reverbera". A música segue no comando às 12h com Samba da Gabi Nunes, realizado no Mercado AlimentaCE.

Quando: domingo, 12, a partir das 10h

Onde: Estação das Artes (rua Dr João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Ciclo Formativo

O Hub Cultural Porto Dragão está com convocatória aberta para a quinta temporada do programa audiovisual Zona de Criação. Serão selecionadas quatro propostas de roteiro originais para serem desenvolvidos no projeto e contempla artistas do circo, cultura popular tradicional, dança, música, performance, teatro, artes integradas ou áreas técnicas. Os proponentes selecionados receberão cachê no valor de R$ 3 mil.

Site: idm.org.br/oportunidades/programa-zona-de-criacao-hub-cultural-porto-dragao/

Um Pé de Quê

Neste domingo, 12, o Theatro José de Alencar apresenta o espetáculo "Um Pé de Quê". A montagem, situada no interior do Ceará, mostra as desventuras e os encantamentos da velhice na busca pelas memórias. A personagem Dona Neuma transporta o público a um tempo imagético no qual as lembranças são eternizadas e permanecerão em constante fluxo de conversa.

Quando: domingo, 12, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Turma do Chaves

O Teatro Brasil Tropical recebe o espetáculo "A Turma do Chaves num Sonho de Criança". Com direção de Francinine Campos, a peça celebra dez anos em cartaz e conta com elenco formado por Bruno Braga, Davidson Caldas, Nádia Aguiar, Katia Camilla, Analice Barreto, além das participações especiais de Mazé Figueiredo e Pedro Braga.

Quando: domingo, 12, às 17 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira); ingressos no Sympla

Dragão do Mar

Como parte da programação do projeto "O Teatro Te Xama: 15 anos em 15 dias", o grupo Xama Teatro realiza ações de contação de histórias. Em cada sessão, as histórias dos livros ganham vida por meio das vozes e dos corpos dos contadores. A iniciativa também integra as comemorações dos 15 anos do coletivo. Os momentos tem acessibilidade em libras.

Quando: domingo, 12, às 17 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito