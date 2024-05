Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 13 de maio

O SANTO Santa Maria Domingas Mazzarello

Foi em Mornese, norte da Itália, que nasceu no dia 9 de maio de 1837. Começou a frequentar as aulas de catecismo e, aos 13, fez a primeira comunhão. Quase todos os dias, Maria percorria um íngreme caminho para participar da missa. Em 1860, a epidemia do tifo atingiu Mornese. A pedido do padre, ela foi ajudar os doentes, até que contraiu a doença. Perdendo as forças e não podendo mais trabalhar no campo, aprendeu a costurar para ensinar as jovens da cidade. As famílias começaram a mandar-lhe as filhas; e as aulas tornaram-se treinamento na virtude. Dom Bosco se empolgou com o trabalho e propôs a fundação de um instituto que fizesse pelas meninas o que ele fazia para meninos. Em 1872, deram início à Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Madre Mazzarello morreu em 13 de maio de 1881