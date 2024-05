Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 13 de abril (13/05)

Foto: Reprodução Pré-estreia do filme "Vermelho Monet" acontece no Cineteatro

De Halder Gomes, "Vermelho Monet" é exibido nos cinemas dos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque nesta segunda, 13. Johannes Van Almeida (Chico Diaz) é um pintor sem aceitação no mercado. À beira de um colapso nervoso, ele encontra em uma famosa atriz em crise a inspiração para realizar a sua obra prima. Enquanto isso, uma marchand fareja o valor de obras de arte quando histórias de inspiração viram obsessão entre pintores e modelos.

Quando e onde: Ingresso.com

Circo Americano

O Circo Americano se despede de Fortaleza no domingo, 19. Na última semana da programação, os ingressos são todos vendidos por R$ 25. Em turnê pela América Latina desde 2021, o Circo Americano leva ao público música, dança, teatro e manobras radicais em um estrutura de 800 toneladas, 200 profissionais envolvidos e som e iluminação de última geração.

Quando: segunda a sexta, às 20h30min; sábado e domingo, às 16 horas, 18 horas e 20h30min

Onde: avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Quanto: R$25. Vendas em circoamericano.com.br e no local

Mais informações: @circoamericanooficial

Disney 100

Chegou ao Shopping Parangaba a exposição imersiva "Disney 100", com personagens e ambientes que ganharam fama mundial. Com cinco ambientes a mostra exclusiva conta com cenários de filmes e desenhos, além de ocupações inspiradas em obras populares da The Walt Disney Company e atividades voltadas para crianças de 4 a 12 anos.

Quando: segunda a sábado, de 10 às 21h30min; domingo e feriados, de 13 horas às 20h30min; até 2 de junho

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Frank, 300 - Parangaba)

A Teia

Segue em exibição nos cinemas "A Teia", com Russell Crowe. Um ex-detetive de homicídios passa por um tratamento para Alzheimer quando é chamado para reexaminar um caso de seu passado. A investigação envolvendo um condenado no corredor da morte preso dez anos atrás e que alega inocência.

Quando e onde: Ingresso.com





Dinossauros

O "Mundo dos Dinossauros" traz 40 réplicas em tamanho real de dinossauros, com sons e movimentos, em uma ambientação simulando o habitat natural das espécies. Além de espécies icônicas reconhecidas pela ciência, a exposição explora espécies que habitaram o território brasileiro.

Quando: segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingos, das 13 às 21 horas

Onde: RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Caio Fernandes

Está disponível nas plataformas digitais de música o álbum "Canto Para Ser Ouvido", primeiro disco autoral do compositor cearense Caio Fernandes. O trabalho apresenta fusão de referências musicais e de letristas como Belchior, Caetano Veloso, Rita Lee e Chico Buarque. São percebidas misturas de gêneros musicais como MPB, pop, reggae e xote ao longo de dez faixas.