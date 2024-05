A origem do mundo

Foto: AMALIA CLAUDIA FACUNDO DE BRITO O Olhar de Amália: Jeri

Talvez fosse Jeri, não lembro, sei que foi depois da pandemia porque estávamos todos sem máscara e os meninos pareciam pequenos ainda, como rascunhos de si.

Duas figuras recortadas ao fundo, esguias e flutuantes sobre uma pedra, navegadores de uma embarcação que havia pouco tinha aportado trazendo novidades do além-mundo: tecidos, pedras preciosas, histórias de criaturas mágicas e amores curtidos na carne.

Todos pensam que mirava o sol naquele momento, o sol de fim de tarde e sua luz baça que não me comovia em nada, uma luminosidade como se coada ou borrada por um apagador manuseado com displicência.

Mas era pra eles que olhava, era neles que tinha a atenção fixa depois de tudo, como se buscasse emoldurá-los pra sempre por receio de que fossem tragados por duna ou engolfados por onda prestes a se agigantar.

Não queria me virar de costas. Fazia tempo que evitava olhar pra trás. Me punha sempre adiante, à frente de mim mesma, obrigando-me a um exercício de futuro, de modo que pudesse tê-los em meu horizonte.

Eram como uma rosa dos ventos quando tinha precisão de estar presente, fincada no chão para que não me perdesse, espiralada feito fumaça e carregada por essa brisa mais impetuosa que percorre o Ceará de ponta a ponta, força com a qual tive de me acostumar quando cheguei de longe.

Quem sabe fosse quarta ou domingo, e isso também é uma lacuna agora que tento recuperar cada pormenor enquanto espero mais uma visita sua neste apartamento. Estávamos de férias no meio do ano? Éramos felizes?

Por perto tenho certeza de que a natureza silenciara, à exceção do vento que arrasa tudo em volta, açoita e embaralha cartas à mesa, entorta copas de árvores e enovela os vestidos pendurados para secar no varal das casas.

Saídas de banho salgadas, cabelos desgrenhados no meio da tarde, restos de sono esquecidos como mudas de roupa muito gastas pelo uso através dos anos, arquivos de uma memória potencial cujo acesso procuro nessa tarefa de recontar minha própria vida.

Quem eu era então e quem sou agora, mais de 30 anos depois. Quem olhava e quem era olhada, quem se afastava de quem, quem se aproximava de quem. Todas essas referências terrestres se dissolviam em contato com a maresia, e acho que por isso escolhi um barco como cenário para a foto registrada por um estranho, um homem a quem fiz somente dois pedidos.

A jangada de proa para o mar, mas ainda estável na areia; sem vela, disposta ao movimento de fuga, pronta a qualquer cheia das marés numa dessas noites de lua marcadas com caneta nas folhas do calendário, parte de um plano há muito traçado.

Que fosse arrebatada e levada de volta às águas, cruzando sozinha essa massa tempestuosa e desembarcando com outro nome numa geografia estranha, essa era uma possibilidade que me alegrava ao passar pela cabeça, produzindo uma agitação incomum.

Revisitando essa imagem entre tantas espalhadas sobre a cama, apenas hoje entendo que aquele foi o começo de tudo.