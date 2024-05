Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 14 de abril (14/05)

Foto: Flávia Navarro/divulgação "Kafka e a Boneca" terá três apresentações no TJA

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe três sessões do espetáculo "Kafka e a Boneca Viajante" nos dias 24, 25 e 26 de maio. O musical é inspirada no livro homônimo do escritor catalão Jordi Sierra i Fabra e traz Alessandra Maestrini, André Dias, Carol Garcia e Lilian Valeska no elenco. Os artistas contam uma história sobre um dos escritores mais influentes do século 20, o tcheco Franz Kafka (1883-1924). A peça recria um episódio que teria levado o modernista a voltar a escrever, já no fim da vida. Para isso, eles utilizam a metalinguagem durante o desenrolar da produção teatral.

Quando: 24 e 25 de maio, às 20h; 26 de maio, às 18h

24 e 25 de maio, às 20h; 26 de maio, às 18h Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 19,50 (meia popular)

a partir de R$ 19,50 (meia popular) Ingressos no Sympla





Museus

Até o dia 16 de maio, o Museu da Cultura Cearense (MCC) e o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) realizam programação direcionada a Semana Nacional de Museus, que chega à sua 22ª edição, com ações gratuitas acerca do tema "Museus, Educação e Pesquisa". Nesta terça-feira, 14, o MCC apresenta a vivência educativa "Negros Patrimônios: a relação Museu-Escola Contra o Racismo Estrutural", parte do projeto "No Ceará Tem Disso Sim: Patrimônios culturais africanos e indígenas".

Quando: terça-feira, 14, das 9h às 11h

terça-feira, 14, das 9h às 11h Onde: MCC (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

MCC (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; programação em dragaodomar.org.br





Literatura

O Sobrado Dr. José Lourenço integra as atividades da 22ª Semana Nacional de Museus com ações que começam nesta terça-feira, 14, com a Oficina de Confecção de Livros de Afetos: pintura em tecido. A formação segue até quinta-feira, 16, e tem o intuito de partilhar conhecimentos teóricos e práticos das técnicas de pintura em tecido,

promovendo um estímulo à expressão de ideias e memórias. Ao final da atividade formativa, as participantes produzirão, de forma coletiva, um livro de tecido.

Quando: entre os dia 14 e 16, das 13h30min às 16h50min

entre os dia 14 e 16, das 13h30min às 16h50min Onde: Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota (Rua Nicarágua, 45 - Padre Andrade)





Pint of Science

Bares em Fortaleza recebem o festival Pint of Science até o quarta-feira, 15. O evento promove ciência com palestras simultâneas em 25 países diferentes. Este ano, os trabalhos apresentados são pesquisas da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade de Fortaleza (Unifor). Nesta terça, 14, a ação será no Cantinho do Frango.

Quando: terça-feira, às 19 horas

terça-feira, às 19 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Gratuito

Cinema

Nesta terça-feira, 14, o Telecine prepara uma maratona em referência ao Festival de Cannes. A partir das 18h40min, o canal e reúne mais de 40 filmes que foram exibidos em outras edições do festival. Entre eles, está "Monster", de Hirokazu Kore-eda indicado à Palma de Ouro no ano passado. Também estão presentes filme brasileiros como "Bacurau", longa de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho que concorreu à Palma de Ouro em 2019.