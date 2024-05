Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 15 de maio

O SANTO Santo Isidoro

Nascido em Madrid, por volta de 1070, Isidoro torna-se santo rezando, trabalhando nos campos e partilhando seus bens com os mais pobres. Um agricultor que, junto com a sua esposa, a Beata Maria de la Cabeza, esperou com empenho no trabalho dos campos, colhendo a recompensa celestial ainda mais do que os frutos terrestres. Apesar de trabalhar no campo, participava todos os dias da Eucaristia e dedicava espaço à oração, tanto que alguns colegas o acusavam de se afastar do trabalho. Com sua esposa, viveu um casamento que se caracterizou pela atenção aos pobres. Os dois se santificaram mutuamente e Maria também foi reconhecida pela Igreja como Beata. Morreu em 15 de maio de 1130. Foi canonizado em 1622. Seus restos mortais estão preservados na igreja madrilena de Sant'Andrea.