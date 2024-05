Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 15 de abril (15/05)

Foto: Nary Gomes/divulgação Cineteatro apresenta espetáculo "Negrazúmbida"

Nesta quarta-feira, 15, o Cineteatro São Luiz recebe o projeto "Negrazúmbida", da artista e produtora cultural Roberta Kaya. A performance musical utiliza projeções visuais e experimentos eletrônicos para unir a música afro-brasileira, eletrônica e experimental. O evento terá faixas inéditas como "Fôlego", "Corpo Fechado", "Revolta" e "Cidade". O evento também terá a participação de Mateus Fazeno Rock e Luiza Nobel.

Quando: quarta-feira, 15, às 19h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Ingressos no Sympla

Museus

O Museu Ferroviário Estação João Felipe promove atividades como parte da 22ª Semana Nacional de Museus, que acontece até 19 de maio com o tema "Museus, Educação e Pesquisa". As ações começam nesta quarta-feira, 15, com a mesa "A formação do Museu do Centro de Preservação da Memória Ferroviária e seu programa educativo". Participam do debate o multiartista Descartes Gadelha; o engenheiro aposentado da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA), Hamilton Pereira; e a museóloga e diretora do Museu Trem, em São Leopoldo (RS), Alice Bemvenuti.

Quando: quarta-feira, 15, a partir das 14h

Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito





Ceará Criativo

O Ceará Criativo, projeto que promove ciclos formativos nos municípios do Ceará, abre atividades em Senador Pompeu. O curso "Elaboração de projetos: escrita e execução", ministrado por Rejane Reinaldo, está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 15. Ao todo, são 40 horas/aula que visam atender gestores e produtores. A formação irá acontecer nos dias 17 e 24 de maio, das 18 às 22h; 18 e 25 de maio, das 8 às 12h e 14 às 18h; 19 e 26 de maio, das 8 às 12h e 14 às 16h; e 21 de maio, das 14 às 18h.

Quando: entre 17 e 26 de maio

Onde: rua Antônio Soares, 246 - Centro

Gratuito; inscrições em mapacultural.secult.ce.gov.br





Exposição

A mostra "Retratos de Edson - vários ângulos de um homem à frente de seu tempo" foi prorrogada até o dia 31 de maio no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A mostra celebra os 99 anos de Edson Queiroz (1925 - 1982). Com curadoria de Adriana Helena da Silva e Jari Vieira, a exposição exibe 27 fotografias divididas em três temas: "Simplesmente Edson", "Edson Líder Empresarial e Visionário" e "Edson em Família".

Quando: até 31 de maio, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas

Onde: Espaço Cultural Arandu (av. Central, s/n - Araturi, Caucaia)

Gratuito





Lançamento

Nesta quinta-feira, 16, o escritor Francisco Ésio de Souza lança o livro "O Domínio do Café no Brasil e Seus Pioneiros: Capitão-Mor Francisco de Melo Palheta (1727) e José de Xerez de Furna Uchôa (1747)". A publicação aborda desde a origem do café, passando por aspectos do desenvolvimento da cafeicultura e da migração do café.