Espetáculo traz busca por características reprimidas pela LGBTfobia

Foto: Divulgação/Jorge Silvestre Em seu primeiro solo, Ricardo Tabosa continua projeto que dar voz a orgulho

“Metendo a boca”, dirigido por Ricardo Tabosa e Elisa Porto, estreará uma temporada neste fim de semana. A primeira apresentação acontece nesta sexta-feira, 17, no Teatro B. de Paiva, no Hub Cultural Porto Dragão.

Mas o que seria “meter a boca”? Em 2017, um ato de resistência. Naquele ano, houve um crescimento nos discursos de ódio direcionados à comunidade LGBTQIAPN+, que eram veiculados cada vez mais fortes com o crescimento de determinados grupos políticos. Para rebatê-los, Ricardo Tabosa teve a ideia de gravar vídeos usando a técnica "lipsync" (dublagem), flutuando ora em uma abordagem cômica, ora dramática, mas sem perder o discurso político e social — “botando para fora” o que precisava ser dito.

A escolha do lipsync não foi por acaso, como explica ele: “É um recurso conhecido por ser mais usado por artistas drag queens. Como um homem gay que teve contato desde muito cedo assistindo elas em boates, utilizei desse recurso para responder”.

O material, que tinha em média 4 minutos, passou a ser transmitido a cada dia do For Rainbow, o Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, durante cinco anos. Mas o potencial do projeto o fez evoluir para uma pesquisa de mestrado em Artes Cênicas do artista, culminando na montagem que agora chega ao público.

“Surgiu essa necessidade de aprofundar essa pesquisa do ‘Metendo a Boca’, sobre isso: pessoas que são silenciadas, vozes que são abafadas. Eu, enquanto LGBT, senti que minha voz foi abafada em algum momento, senti que não podia falar?”, questiona retoricamente sobre as problemáticas que a trama apresentará.

Para dar corpo e voz a essas questões, um personagem surge: um ator performance que, dialogando com o público sentado nas cadeiras do teatro, contará sobre a voz que lhe foi roubada.

“E aí, ela (a personagem) parte em busca de si nesse mundo que suprimiu a voz dela, os gestos, os pensamentos. Ela não se sentia encaixada e, a partir de então, ela começa essa busca por si”, detalha um pouco sobre a trama que será encenada.

A peça é um solo, com apenas Ricardo dando vida à narrativa proposta, que passeia entre altos e baixos, o que é real e o que é sonho, levando o espectador a mergulhar em cenas que refletem, ainda que de modo fictício, as experiências do artista.

“Acho que é meu espetáculo mais pessoal, que mexeu em questões íntimas”, pontua, acrescentando que a pesquisa realizada para a produção dos vídeos já estava ligada à trajetória dele.

“Para o espetáculo seguiu essa investigação de si, algo que também estou estudando no mestrado — uma investigação de si para falar de uma realidade que é universal”, conta. “Durante o processo criativo, revisitarmos muitas memórias e situações de homofobia que eu e outras pessoas da equipe vivenciamos”, continua.

Ele define que foi um processo de “autoficção”, trazendo trechos da vida de cada um, mas não deixando nítido “o que seria real e o que seria inventado”, somado também com o desejo de gerar o sentimento de identificação no público.

Um exemplo é quando se retrata a infância, momento considerado emotivo pelo artista. “Acho que todos nós trazemos de alguma forma essas crianças feridas, de algum momento da nossa vida. E me emociona muito quando nos dirigimos a essa criança”, compartilha.

“Muitos de nós (LGBTQIAPN+) sacrificamos coisas nossas, seja voz, gestos ou uma espontaneidade que aprendemos a tolher desde cedo. E na vida adulta, é você sair da vergonha para o orgulho, poder experimentar essa voz e gestos de novo”, sustenta

Assim como no audiovisual, o único a aparecer em cena é Ricardo, utilizando um figurino preto que destaca a cor do batom vermelho que utiliza. “Como nos vídeos já era essa figura central em cena, a ideia de que quando partiu para o teatro foi seguir a mesma linha: o ator em cena sozinho, experimentando jeitos de dizer, de colocar sua boca no mundo”, elabora.

O texto da obra é assinado pelo dramaturgo premiado Rafael Martins e o cenário e figurino são criações de Natália Parente. Ayrton Pessoa Bob cuida da trilha sonora original,Jorge Silvestre das fotos e vídeos e Lucas Sancho da iluminação.



Mas a peça não será a mesma coisa que os vídeos. Como o artista explica, é uma continuação da pesquisa, uma obra diferente do que havia sido apresentado anteriormente. “É uma coisa totalmente nova que partiu dos vídeos, mas não se verão eles em cena”, garante.

Coincidentemente estreando no mesmo dia em que é celebrado o Dia Internacional Contra a LGBTfobia, Ricardo está ansioso para essa primeira apresentação das reações. “Depois desse primeiro contato com público, com certeza vamos rever e modificar coisas. O bom do teatro é isso, você vai aperfeiçoando e experimentando”, sustenta.

"Metendo a boca"

Quando: 17, 18 e 19 de maio, às 19 horas

Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla

Classificação indicativa: 14 anos