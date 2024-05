Consola nas aflições, cura as doenças, principalmente as dos olhos. Domina sobre o ferro e todos os que com ele trabalham ou negociam. Confunde os maus e as testemunhas falsas. Confere bravura, franqueza e paixão por Vênus. O gênio contrário é provocador de cólera e influi sobre os maus homicidas. Quem nasce sob esta influência se distinguirá por sua coragem e franqueza.