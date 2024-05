O SANTO Beato Vital Vladimiro Bajrak

Vladimiro nasceu na Ucrânia, em 1907, em uma aldeia na província de Ternopol. Frequentou o ginásio de Certkov e, em 1924, ingressou na ordem de São Basílio, o Grande, tomando o nome monástico de Vitalij. Depois de completar o noviciado, estudou teologia, fez votos solenes e foi ordenado sacerdote. Vitalij foi preso em 1945, acusado participar de um funeral no túmulo dos militantes ucranianos do exército subversivo em 1941, e ter feito propaganda antissoviética no sermão. Também foi perseguido por publicar um artigo falso contra o partido bolchevique no calendário antissoviético "Missioner" de 1942. Em 13 de novembro de 1945, o padre Vitalij foi condenado pelo tribunal militar a 8 anos de prisão e confisco de ativos. Ele morreu em 1946, depois de ter sido brutalmente espancado durante o interrogatório.