Orquestra de Fortaleza homenageia artistas do pop brasileiro

Foto: Divulgação/Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos se apresenta no Theatro José de Alencar

O repertório de Pitty ganha contornos clássicos com o concerto "Não Deixe Nada Para Depois", que será realizado pela Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos no próximo sábado, 18, no Theatro José de Alencar. O evento homenageia o álbum "Admirável Chip Novo", primeiro trabalho de estúdio da cantora lançado há 20 anos.

"Estamos preparando esse espetáculo há três anos, mas a pandemia atrapalhou muita coisa", explica Leonardo Sidney, maestro e um dos idealizadores do projeto, junto ao violinista Leonardo Ferreira. A iniciativa tem 7 anos de existência e surgiu como forma de democratizar o ensino da música erudita, além de popularizá-la.

A escolha em trabalhar com músicas que não sejam eruditas foi motivada pela facilidade em atrair o público. "Nós percebemos que as pessoas tinham interesse em outro tipo de música, quando se trata de bilheteria, concertos focados em outros estilos vendem com mais facilidade", explica Leonardo.

Como o projeto não possui nenhum incentivo público ou privado, as bilheterias dos concertos são o que garantem a compra de novos instrumentos. "Não que a música clássica seja algo ultrapassado, eu acredito que nós temos um público muito bom para esse estilo, porque já experimentamos fazer concertos clássicos em igrejas e em outros espaços", conta.

"Nós começamos fazendo homenagens aos três mestres sanfoneiros: Sivuca, Dominguinhos e o nosso grande Luiz Gonzaga. Foi muito legal, as pessoas acharam aquilo totalmente diferente de uma orquestra", relembra o maestro. "Alguns relataram que nunca tinham imaginado que uma orquestra pudesse tocar música popular, e eu achei isso interessante", pontua.

Leonardo também rememora que outras pessoas já chegaram questionando-o se ele só sabia tocar "música de enterro". A crítica também o motivou a explorar outros estilos, fazendo uso de instrumentos eruditos. "E aí desse questionamento que essa pessoa me fez surgiu realmente a ideia de 'Por que não fazer uma orquestra que tenda a valorizar outros estilos?'", destaca.

O maestro salienta que incorporar músicas não-clássicas ao repertório de orquestras é um modo de manter os alunos mais interessados no estudo dessa arte. "Enfim, eu acredito que esse tipo de proposta proporciona uma via de mão dupla tanto para o estudante que, muitas vezes, tem vontade de aprender um instrumento e acha que música clássica seria algo chato e não é", argumenta.

"Então assim, por meio de uma música popular, de uma música de rock ou regional, nós podemos despertar o interesse desses alunos e a mesma coisa acontece com o nosso público, que, muitas vezes, tem uma certa resistência à música clássica. E isso é quebrado a partir do momento que através de um concerto nós homenageamos um artista como Pabllo Vittar, Anitta e a Pitty", afirma.

Ao final de cada evento é feito um convite para um concerto voltado para a música clássica realizado pela Orquestra de Câmara Heitor Villas-Boas. Uma das importâncias desse tipo de projeto, que hoje em dia é muito comum em várias orquestras da nossa Cidade, é que nós estamos desmistificando o instrumento e também levando a nossa música regional e contemporânea para as grandes salas de concerto", salienta maestro Leonardo Sidney.

"Dessa forma, mostrando que as pessoas podem, sim, se inserir no universo cultural. Porque infelizmente ainda hoje existe a ideia de que as grandes salas de orquestra são locais ainda muito elitizados", elucida o músico. "Nós trazemos a música popular atual para esses lugares a fim de que o público se sinta parte desse ambiente", defende.



Não Deixe Nada Para Depois - Orquestra Heitor Villa-Lobos