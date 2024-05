Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 17 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Busque exercitar o pensamento criativo e diversificar seus recursos. As dificuldades podem exigir mais de você, mas é preciso tomar cuidado para que a quantidade de demandas não prejudique seu bem-estar, conforme alerta a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Touro 21/04 a 20/05 Tente romper com a animosidade e compartilhar prazeres. O meio social pode continuar desafiador com a Lua tensionada a Saturno e Netuno, especialmente diante de posturas autoritárias e individualistas, o que pode prejudicar os vínculos de amizade.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Desafios econômicos sugeridos pela tensão lunar com Saturno e Netuno podem limitar seus movimentos, o que lhe faz reformular prioridades e estratégias. No entanto, o pensamento criativo pode ajudar a amenizar as adversidades.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure ser flexível e romper com a animosidade. A intolerância pode se mostrar prejudicial às parcerias, o que prejudica ações que dependam de articulação interpessoal, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Leão 23/07 a 22/08 Busque resgatar seu lado solidário e se mostrar útil ao entorno imediato. Conflitos territoriais podem ameaçar o bem-estar nas relações, o que lhe rende frustrações, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente se mostrar flexível e diplomática. A Lua segue tensionada a Saturno e Netuno, podendo evidenciar uma temporária falta de sintonia nos relacionamentos, o que tende a dificultar o convívio, como constitui um obstáculo às demandas compartilhadas.

Libra 23/09 a 22/10 Busque zelar pelo bem-estar íntimo e usufruir de prazeres seletos. A tensão lunar com Saturno e Netuno tende a alertar para a necessidade de aliviar a pressão das demandas do dia a dia, visto que o estresse acaba minando suas energias.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure privilegiar experiências que contribuam com sua bagagem cultural e estejam dentro do orçamento. O meio social pode se mostrar desafiador frente à tensão lunar com Saturno e Netuno, o que pede uma postura seletiva nas companhias e com o orçamento.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente estabelecer acordos com as pessoas próximas. Sua desenvoltura na gestão do cotidiano pode se elevar, o que ajuda na otimização de processos e recursos, algo fundamental para lidar com restrições sugeridas na tensão da Lua com Saturno e Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Nesta fase, busque praticar o desapego e encarar as mudanças com confiança. Situações difíceis podem colocar em xeque seus objetivos e gerar um choque de valores e prioridades nas relações, devido à Lua tensionada a Saturno e Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 Situações complicadas sugeridas na tensão lunar com Saturno e Netuno tendem a lhe dar a sensação de privação e gerar frustrações. Contudo, busque dar a volta por cima ao se posicionar de forma resiliente, buscando soluções.