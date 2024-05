Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 17 de abril (17/05)

Foto: Deyvison Teixeira/divulgação MIS recebe ações da 22ª Semana de Museus

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS - CE) promove programação especial destinada à 22ª Semana Nacional de Museus. Nesta sexta-feira, destaque para a oficina "Vestir-se criatura", que trabalha com retalhos e aviamentos a partir da obra de Chico da Silva. O encontro acontece às 14 horas. Em seguida, às 18 horas, terá a fala aberta "As Potências da Curadoria Compartilhada". O momento também será transmitido no canal do YouTube do MIS (@mis_ceara).

Quando: sexta-feira, 18, a partir das 14 horas

Onde: MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito; inscrições no Sympla





Hellbaile

O Bar Lions recebe a primeira edição da festa Hellbaile nesta sexta-feria, 17, a partir das 21h. O evento traz a formação original do projeto Fuego, com ritmos latino-americanos.

Quando: sexta-feira, 21, às 21h

Onde: Bar Lions (rua General Bezerril, 376 - Centro)

Quanto: R$ 5



Espetáculo

Nesta sexta-feira, 17, o Teatro Dragão do Mar recebe o espetáculo "A Carroça é Nossa". A montagem faz parte da programação de "O Teatro Te Xama: 15 anos em 15 dias", projeto de circulação das atividades do grupo Xama Teatro. A peça visita as histórias e lendas do Maranhão por meio dos personagens Pedoca, Cecé, Toinha e Joaninha. Juntos, eles precisam desenvolver enigmas para alcançar o veículo mágico que vai levá-los aos próprios sonhos.

Quando: sexta-feira, 17, a partir das 19 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Baile do Preto

A Estação das Artes recebe nova edição do Baile do Preto nesta sexta-feira, 17, a partir das 18 horas. O evento é fruto de parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) e irá arrecadar doações de alimentos não perecíveis que serão destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. São mais de dez atrações, entre elas Tico Santa Cruz, Babu Santana; Vanessa, A Cantora; Belinho, Mulher Barbada, Dexter, DJ Doido, DJ Indira Marley e DJ Loo.

Quando: sexta-feira, 17, às 18 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito mediante entrada de 1kg de alimento não-perecível





Teatro

Nesta sexta-feira, 17, acontece a estreia do espetáculo "Metendo a Boca", do ator Ricardo Tabosa. Na montagem, o protagonista dialoga com público para resgatar as vozes abafadas da comunidade LGBTQIAPN .