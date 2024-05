Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 18 de maio

O SANTO São Leonardo Murialdo

Leonardo Murialdo nasceu em 1828, em Turim, Itália. Órfão de pai aos 5 anos, sua família era abastada, numerosa e cristã. A mãe o enviou a Savona para estudar no colégio dos padres Scolapi. Indeciso entre ser um oficial do rei Carlos Alberto ou engenheiro, escolheu o caminho do sacerdócio. Tornou-se doutor em teologia em 1850; depois, em 1851, foi ordenado sacerdote. Seus primeiros anos de ministério se distinguiram pela criação de vários orfanatos para jovens pobres, órfãos e abandonados. Convidado para ser reitor do colégio de jovens artesãos, Leonardo instaurou um clima de moralidade, harmonia, formação religiosa e disciplina familiar. Surgiram, de várias partes da Itália, solicitações para a criação desses colégios. Em 30 de março de 1900, depois de várias crises de pneumonia, Leonardo morreu.