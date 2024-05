Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 18 de abril (18/05)

Foto: Reprodução/Instagram @terreirotradicao O grupo Terreiro Tradição, cuja proposta é combinar samba com a musicalidade dos terreiros afro-brasileiros, se apresenta neste sábado, 18, no espaço Esquina Brasil

O grupo Terreiro Tradição, cuja proposta é combinar samba com a musicalidade dos terreiros afro-brasileiros, se apresenta no espaço Esquina Brasil. O show reúne composições de mestres do samba, como Paulinho da Viola, com cânticos que reverenciam a simbologia da umbanda e do candomblé. A programação musical tem também o projeto de discotecagem Voyage, dos DJs Estácio Facó e Maarji, às 22 horas.

Quando: sábado, 18, a partir das 16h

Onde: Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 15 (couvert)





Concerto

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos realiza o concerto "Não Deixe Nada Pra Depois!", em homenagem aos mais de 20 anos do lançamento de "Admirável Chip Novo", da cantora Pitty. O show ocorre em parceria com a cantora Dheyla Matias. No repertório estão canções como "Máscara" e "Equalize".

Quando: sábado, 18, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 15; vendas no site Sympla Bileto e na bilheteria do TJA





A Hora da Estrela

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 18, um dos maiores clássicos do cinema nacional: "A Hora da Estrela", de Suzana Amaral. O filme foi lançado em 1985 e agora é lançado em cópia restaurada digitalmente em 4K. Na obra, Macabéa é uma jovem nordestina datilógrafa que encontra um namorado em São Paulo e sonha com a felicidade. O longa é baseado em um dos livros mais vendidos da escritora Clarice Lispector.

Quando: sábado, 18, às 19h50min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia); vendas no site Ingresso.com e na bilheteria





Exposição

Como resultado do 1º Ateliê de Artes Visuais organizado pelo espaço independente Pano de Roda - Território e Movimento, será aberta a exposição "Sob o teto, a encruzilhada", com obras dos artistas cearenses Vinícius Moreira, Sy Gomes e Dinha Ribeiro. Além da coletiva, será inaugurada a exposição "Um passo em cada canto", da artista Yvanna Oliveira, e também será lançado o livro "Armadilhas para Solon Ribeiro", organizado por Jacqueline Medeiros.

Quando: sábado, 18, a partir das 15 horas

Onde: Casa Pano de Roda - Território e Movimento (Rua Padre Valdevino, 2362 - Dionísio Torres)

Gratuito