Projetos promovem educação patrimonial em passeios por Fortaleza

Foto: Acervo pessoal Luiza Farias e Mailton Granja comandam o projeto "Vai Veno", que transformam as ruas em salas de aula.

"A falta de educação de um povo faz com que seus gestores não cuidem do seu patrimônio histórico, isso acarreta a perda da nossa identidade cultural", afirma o historiador Gerson Linhares, fundador do projeto Fortaleza a Pé, criado em 1995 e pioneiro na Cidade em realizar tours voltados à educação patrimonial. A ação é um meio de ensino através de vivências práticas que façam com que a população reconheça a história de sua cidade e valorize seu patrimônio cultural.



"Infelizmente a gente sabe que a educação patrimonial é muitas vezes esquecida nas escolas, tanto na escola particular como na escola pública, assim o nosso objetivo principal é trabalhar a educação patrimonial e incrementar o turismo cultural pedagógico na Capital", destaca Gerson, que também realiza uma ação voltada às crianças, conhecida como Trem da História, essa se utiliza de um mascote do Bode Ioiô, como uma forma de trabalhar o aspecto lúdico.



Tanto o Fortaleza a Pé quanto o Trem da História são realizados aos sábados, pelas ruas do Centro de forma gratuita. Apesar do pioneirismo, os projetos não têm o devido reconhecimento por parte do poder público, pontua o historiador.



"Nós ficamos à mercê dessa política pública do governo e fica difícil o nosso trabalho, mas mesmo assim a gente vai desenvolvendo eles", destaca Gerson.



O professor ainda afirma que, se fosse realizado um convênio com órgãos públicos, muito mais cidadãos teriam acesso às referências históricas da Cidade. "O retorno que a gente quer é que o poder público acorde, independente de partido, eles deveriam ter um olhar para o patrimônio histórico", ressalta.



Foi também visando ensinar as belezas e as histórias ocultas de Fortaleza, que em 2018, o casal de arquitetos e urbanistas Larissa Muniz e José Otavio importaram para Fortaleza a experiência do Free Walking Tour, um tipo de passeio cultural e turístico a pé, que surgiu na Europa no começo dos anos 2000, baseado em gorjetas. Os participantes são incentivados a deixar uma contribuição pelo serviço prestado, no valor que acharem justo e adequado.



Para José, o tour é uma peça-chave para abrir os olhos não só dos turistas, como também dos fortalezenses para a história. "Muitos moradores não valorizam o local, pensam que por ser no Centro é perigoso. Quando a gente apresenta para uma pessoa que vem de fora, a visão é bem diferente", lembra o arquiteto que realiza regularmente o tour pelo Centro Histórico de Fortaleza.



É também objetivando gerar conhecimento, pertencimento, cuidado e amor pela Cidade que o professor de história Sandoval Matoso criou, em 2021, o Vem Comigo, que consiste em uma experiência com a cidade, a partir de uma aula de história com base nos cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato).



"Eu só amo aquilo que eu conheço, então a educação patrimonial que a gente busca fazer na aula, parte de uma conexão do indivíduo com a própria cidade, por meio de narrativas da história da minha família e de uma linha cronológica do tempo, que aborda os patrimônios materiais e imateriais do Centro Histórico de Fortaleza, fazendo uma caminhada sensorial, onde a gente escuta Belchior, por exemplo", lembra o professor.



Compartilhando do princípio de utilizar o espaço urbano como uma sala de aula viva, os historiadores Luiza Farias e Mailton Granja criaram em 2023, o programa Vai Veno, que tem o objetivo de preservar a história e os patrimônios da Cidade, contando com oito roteiros diferentes, entre esses, um roteiro que busca revisitar o passado do antigo bairro Outeiro da Prainha, onde hoje está localizado o Centro Cultural Dragão do Mar.



"Há cerca de oitenta anos, aquele local era um bairro da alta sociedade cearense. Nós queremos que os participantes entendam a relação da aristocracia que viveu naquela região e como isso foi moldando o espaço para ele ser o que ele é hoje", aponta Mailton.

Para acompanhar projetos

Fortaleza a Pé

Quando: sábados, às 9 horas

Ponto de Encontro: Praça do Ferreira (R. Floriano Peixoto - Centro, Fortaleza)

Gratuito

Instagram: @fortalezape

Telefone: (85) 98835-9915

Trem da História

Quando: sábados, às 16 horas

Ponto de Encontro: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro, Fortaleza); Cada adulto deve levar uma criança

Retirada de ingressos gratuitos na recepção do Centro Cultural Banco do Nordeste, a partir das 13 horas

Instagram: @tremdahistoriafortaleza

Telefone: (85) 98835-9915

Free Walking Tour

Quando: aos sábados, às 9h30min

Ponto de Encontro: Mercado Central de Fortaleza (Av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro, Fortaleza)

Quanto: gorjeta

Instagram: @freewalkfortaleza

Telefone: (85) 98888-4038

Observação: é necessário agendar o dia que você tem interesse através de um formulário, disponível em: www.freewalkfortaleza.com

Vem Comigo?!

Quando: datas a serem divulgadas no instagram @prof.sandovalmatoso

Ponto de encontro: Passeio Público (Praça dos Mártires - Centro, Fortaleza)

Quanto: R$ 50 (adulto) e R$65 (adulto criança)

À venda em: @prof.sandovalmatoso (instagram)

Vai Veno