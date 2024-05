Foto: Maximum Effort/Divulgação Dirigida por John Krasinski, a comédia infantil "Amigos Imaginários" está em cartaz em Fortaleza

Dirigida por John Krasinski, a comédia infantil "Amigos Imaginários" está em cartaz em Fortaleza. A trama apresenta a história de homem capaz de ver e conversar com os amigos imaginários das pessoas, fazendo amizade com aqueles que foram esquecidos ou descartados. Entretanto, alguns deles acabam se tornando espíritos malignos por conta da falta de afeto, e cabe ele salvar o mundo daqueles que se tornam maus.

No Radar

Em junho, o Theatro Via Sul recebe o espetáculo "Lago dos Cisnes", da companhia de balé clássico de São Petersburgo. O repertório escolhido para a comemoração de três décadas da companhia foi o "Lago dos Cisnes", um balé dramático de 1876 dividido em quatro atos do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski e, libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, que teve estreia em 1877 no Teatro Bolshoi.

Quando: 17 de junho, às 21 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 200; vendas no site Uhuu ou na bilheteria

Terror

Segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme de terror "O Tarô da Morte". Amigos libertam um mal indescritível preso em um baralho de cartas de tarô. Após terem seus horóscopos lidos, eles começam a morrer de maneiras conectadas com a leitura de suas sortes. O destino deles será fatal ou poderão mudar o que foi escrito nas estrelas?

Hard N' Roses

A banda cearense Hard N' Roses presta tributo à banda de rock Guns N' Roses em show no Hard Rock Café Fortaleza nesta segunda-feira, 20. Os artistas levam ao público os maiores sucessos do grupo americano. Estão no repertório faixas como "Welcome to The Jungle", "November Rain", "Patience" e mais.

Quando: segunda, 20, às 19h30min

Onde: Hard Rock Café Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Reservas por (85) 99726.6195

O Trabalho das Ruínas

Organizado por Clara Bastos, Érico Araújo Lima, Yuri Firmeza e Leonardo Mouramateus, o livro "O Trabalho das Ruínas: genealogias, ficções, (re)montagens" é lançado no espaço Esquina Brasil nesta segunda-feira, 20. A publicação retrata a expedição nacional feita pela Comissão Científica do Império, que realizou rotas pelo Ceará entre 1859 e 1861. Serão distribuídos gratuitamente 150 exemplares e haverá bate-papo com os organizadores medidado por Priscila Smiths. A obra, desenvolvida ao longo dos últimso anos, foi contemplada pelo edital Rumos Itaú

Quando: segunda, 20, às

19 horas

Onde: Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Instagram:

@esquinabrasilfortaleza

Romário

Entrou no catálogo da plataforma de streaming Max (antiga HBO Max) a série documental "Romário, o Cara". Dividida em seis episódios, a obra foca na trajetória do jogador de futebol Romário a partir de 1992, quando teve um conflito com a seleção brasileira por não querer ficar no banco de reservas. A partir disso, são apresentados bastidores e questões sobre a vida de Romário nunca debatidas, como o sequestro do seu pai.

Onde: Max