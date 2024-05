horóscopo personare

ÁRIES

Busque atuar em parceria. Este momento tende a ser marcado pelo ingresso de Sol, Vênus e Júpiter na área comunicativa, o que aflora em você uma energia expansiva em prol da conexão interpessoal e que favorece as trocas intelectuais e afetivas.

TOURO

Tente se manter fiel aos seus valores pessoais. O momento é marcado pela passagem de Sol, Vênus e Júpiter para a área material, podendo apontar um momento de prosperidade, o que lhe faz se melhorar no quesito finanças e nos aspectos práticos da rotina.

GÊMEOS

É importante fortalecer o círculo de confiança, visto a Lua no eixo social-íntimo e sua fase cheia. O momento é marcado pela entrada de Sol, Vênus e Júpiter em seu signo, podendo lhe guiar rumo a conquistas que nutrem a autoconfiança e isso lhe faz se expressar de forma autêntica.

CÂNCER

Este momento tende a ser marcado pela entrada de Sol, Vênus e Júpiter na área de crise, motivando o recolhimento afetivo, o que lhe conecta com suas necessidades íntimas e leva à cura de feridas emocionais. Procure dar valor ao suporte das pessoas próximas.

LEÃO

Convém aprimorar suas parcerias. O momento pode ser marcado pelo ingresso de Sol, Vênus e Júpiter na área de amizades, o que favorece a união e a expansão dentro de círculos sociais. Além disso, é possível que isso inspire ações conjuntas em prol de ideais compartilhados.

VIRGEM

Busque investir de forma consciente no que lhe apetece. O céu da semana é marcado pela passagem de Sol, Vênus e Júpiter para a casa do trabalho, o que pode colocar seu desempenho profissional em evidência, impulsionando o sucesso na carreira.

LIBRA

O céu da semana é marcado pela entrada de Sol, Vênus e Júpiter na casa espiritual, podendo promover expansão mental e emocional, o que favorece uma prazerosa aventura do conhecimento e agrega valor à sua bagagem cultural. É fundamental se cercar de conforto.

ESCORPIÃO

É preciso encarar as dificuldades como caminhos de autoaprimoramento. O céu da semana é marcado pelo ingresso de Sol, Vênus e Júpiter no setor íntimo, podendo promover transformação e fortalecimento emocional. Busque favorecer a fruição de prazeres seletos.

SAGITÁRIO

Procure se articular em grupo em prol de objetivos comuns. O momento é marcado pelo ingresso de Sol, Vênus e Júpiter na área dos relacionamentos, o que gera uma atmosfera de harmonia e compromisso recíproco que eleva o nível de suas parcerias.

CAPRICÓRNIO

Nesta fase, seu talento pode se destacar. O céu da semana é marcado pela entrada de Sol, Vênus e Júpiter na área do cotidiano, o que favorece melhorias na rotina que deixem a rotina mais prazerosa, inclusive a relação com colegas de trabalho.

AQUÁRIO

Tente buscar amadurecimento. O céu da semana é marcado pela passagem de Sol, Vênus e Júpiter para o setor dos prazeres, o que pode gerar uma atmosfera de entusiasmo que favorece a fruição social e cultural, trazendo reflexos positivos na qualidade de vida.

PEIXES

É importante buscar transformações no círculo social. O ingresso de Sol, Vênus e Júpiter na área familiar tende a favorecer uma vivência aprazível com o lar, o que lhe fortalece emocionalmente, podendo beneficiar os laços familiares.

o anjo Iah-Hel

Quem nasce sob esta influência amará a tranquilidade, a nobreza de caráter e a solidez de atitudes. Cumprirá fielmente todos os deveres e obrigações para consigo, sua família e comunidade. Praticará vários esportes, podendo largar tudo caso comece a aborrecer-se; terá a mesma postura quando isso acontecer em relação ao amor. Desde criança demonstra segurança em seus atos e sabe controlar suas ansiedades.

O SANTO São Bernardino de Sena

Nasceu na Itália no ano de 1380. Aos 7 anos, já era órfão de mãe e pai. Foi criado pelas tias que o ensinaram sobre a devoção a Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Estudou na universidade de Sena e, aos 22 anos, entrou para a ordem dos Franciscanos. Já como frade franciscano, Bernardino ingressou no movimento da observância, que constituía numa vivencia mais radical da pobreza a exemplo de São Francisco de Assis. Pregava sobre caridade, paz, concórdia e a justiça. Por onde ia, carregava consigo o sinal JHS, significando "Jesus Salvador dos Homens". Com a vida de penitência e pobreza, dedicava-se à evangelização dos povos, encontrando a sua força na eucaristia e sendo orientado pelo Espirito Santo. Após anos de dedicação apostólica, adoeceu e morreu em 1444.