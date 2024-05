Pinacoteca debate conflitos políticos a partir de obras de arte

Foto: Divulgação/Rivane Neuenschwander e Mariana Lacerda Cena de "Eu sou uma arara"

Acontece na próxima sexta-feira, 24, a aula aberta “Nomeando Conflitos”, com a artista mineira Rivane Neuenschwander, no auditório da Pinacoteca do Ceará. O encontro será gratuito e sem necessidade de inscrição prévia — as 100 vagas disponibilizadas serão ocupadas por ordem de chegada.

Rivane Neuenschwander tem suas obras reconhecidas e expostas dentro e fora do Brasil, como no Museu de Arte Moderna de São Paulo e de Nova York. A brasileira é um dos nomes atuais de grande relevância na arte contemporânea.

A partir de três obras artísticas, a aula aberta com a mineira discute conflitos que são potencializados por crises política, econômica e ambiental. Um trabalhos a serem apresentados será o projeto “O nome do medo”, iniciado em 2015 e que segue até os dias atuais.

O projeto é um trabalho coletivo com crianças e escolas, que iniciou em Whitechapel, Londres, com a intenção de nomear medos que atingem a população infantil em diversas partes do mundo. O tema é estudado pela a artista desde 1990.

Outra obra a ser analisada para reflexão é “Repente”, que trata das Jornadas de Junho de 2013 no Brasil — manifestações populares contra o governo federal que preencheram as ruas de várias cidades do País.

Finalizando o encontro, será reproduzido o média-metragem “Eu sou uma arara”, que acompanhou as manifestações em São Paulo no último ano do governo de Jair Bolsonaro. O filme, uma parceria de Rivane com Mariana Lacerda, aborda os três pontos principais que guiam a aula.

Aula aberta “Nomeando Conflitos”, com Rivane Neuenschwander

Quando: sexta-feira, 24, às 18 horas

sexta-feira, 24, às 18 horas Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. Com 100 vagas disponíveis, que serão por ordem de chegada

Com 100 vagas disponíveis, que serão por ordem de chegada Classificação indicativa: livre



livre Acessível em Libras

