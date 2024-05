Confira a programação cultural desta terça, 21 (21/05)

Foto: Guilherme Silva/divulgação Cineteatro recebe evento "É Mais do Que Se Vê"

Nesta terça-feira, 21, acontece o evento "É Mais do Que Se Vê", promovido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) com o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ). O momento é destinado ao lançamento do documentário "É Mais do Que Se Vê: os impactos invisíveis da violência armada", produzido pelo CICV, e do curta-metragem "Uz Crias na Periferia", realizado por alunos do CCBJ. A ocasião também ter roda de conversa com autoridades e pesquisadores.

Quando: terça-feira, 21, às 18 horas

terça-feira, 21, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito





Restaurant Week

O Restaurant Week, considerado o maior festival gastronômico da América Latina, segue em Fortaleza até o dia 26 de maio. O projeto reúne diversas opções gastronômicas em diferentes restaurantes da Cidade, a exemplo de Misaki, Mezzi, Cocina 378, Mar de Lima e Balcone Restô. Os clientes podem escolher entre três categorias: Tradicional, Plus e Premium. Os valores variam entre R$ 54,90 e R$ 109.

Quando: até 26 de maio

até 26 de maio Mais infos: no site e Instagram





Duna: Parte 2

O filme "Duna - Parte 2" estreia no streaming nesta terça-feira, 21. Protagonizado por Timothée Chalamet e Zendaya, a produção mostra como Paul Atreides se une a Chani enquanto busca vingança contra os conspiradores que acabaram com a sua família. Ele, porém, visualiza uma guerra e terá que decidir entre o amor e o destino do universo. A continuação de "Duna" conseguiu 94% de aprovação entre as resenhas publicadas na plataforma Rotten Tomatoes.





Urias

Estão à venda os ingressos para o show da cantora Urias, que acontecerá no Pirata Bar no dia 27. O evento também terá apresentação de Thigas, Olívia Oliboni, Henrique Vivazz e DJ Nandi. O show da artista faz parte da turnê "Her Mind" e terá, aproximadamente, 50 minutos de variação.

Quando: 27 de julho, às 20h30min

27 de julho, às 20h30min Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 80 (meia)

a partir de R$ 80 (meia) Ingressos no OutGo





Seminário

O Sesc Ceará está com inscrições abertas para o V Seminário Internacional Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe - Patrimônio da Humanidade. O encontro acontece entre os dias 5 e 8 de junho, com programação que envolve workshops, apresentações artísticas e exposições. Entre os convidados, estão a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o presidente da Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt. A programação completa pode ser vista no site.