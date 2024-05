Confira a agenda cultural desta quarta, 22 (22/05)

Foto: Arquivo pessoal Bece realiza programação especial em celebração aos 90 anos do historiador Nirez

A Biblioteca Pública do Estado do Ceará (Bece) celebra os 90 anos do jornalista e historiador Nirez com o evento "Nirez: Um Legado de Paixão pela História e Cultura Fortalezense". Com a participação do homenageado, o evento também terá a presença de Terezinha Narbal e Osmar Onofre. O momento faz parte do projeto Relatos Biográficos, que enfatiza a importância do reconhecimento das pessoas que contribuíram em diversos campos de atuação no Ceará.

Quando: quarta-feira, 22, às 18 horas

Bece (av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito





Leonilson

A última semana de maio marca a despedida da exposição "Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades" na Pinacoteca. A mostra segue em cartaz até domingo, 26, e reúne 245 obras de Leonilson e outros sete artistas que conviveram com ele - Batista Sena, Efímia Meimaridou, Luiz Hermano, Siegbert Franklin, Zé Tarcísio, Marcus Francisco, Karim Aïnouz e Ricardo Bezerra.

Quando: até domingo, 26; de quinta a sábado, das 12h às 20 horas; domingos, das 10h às 18 horas

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, 34 - Centro) Gratuito





Beata Araújo

Em celebração ao aniversário da Beata Maria de Araújo (1861 - 1914), protagonista do "Milagre de Juazeiro", o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo integra a programação da 1ª Semana Maria de Araújo. Nesta quinta-feira, 23, a programação conta a exibição do documentário "Onde Estão os Restos Mortais da Beata" (2023), seguida de roda de conversa com Álisson Flor e a equipe Candieiros.

Quando: quinta-feira, 23, às 18 horas

Sala de Formação 1 do Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato) Gratuito





Superbanda

Seguem disponíveis no Sympla os ingressos para o evento Prensadão da Superbanda, que acontece no sábado, 25, na Arena de Iracema. A festa terá a duração de quatro horas, com a participação de Vanessa, A Cantora; Di Ferreira, Os Transacionais e SouSete. A abertura e o encerramento da festa fica por conta dos DJs Morr e Dino.

Quando: sábado, 25, a partir das 22h30min

Arena de Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: a partir de R$ 50 (meia); ingressos no Sympla





Sertão Sertões

O documentário "Sertão Sertões", de Sérgio Rezende ("Guerra de Canudos" e "O Paciente"), estreia no Canal Brasil nesta quinta-feira, 23. O filme foi filmado entre 2011 e 2021, com reflexão acerca da desigualdade social presente no País. As locações foram divididas entre Canudos, na Bahia; Jalapão, no Tocantins; Marabá, no Pará; entre outros municípios. Sérgio revisita o passado e traça paralelos com a atualidade a partir das histórias de diferentes personagens.

Quando: quinta-feira, 23, às 20 horas

quinta-feira, 23, às 20 horas Onde: Canal Brasil