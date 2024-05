Espetáculo musical sobre Franz Kafka chega a Fortaleza no TJA

Foto: Jéssica Christina/Divulgação Espetáculo "Kafka e a Boneca Viajante" acumula prêmios na trajetória nos palcos

"O texto de Rafael Primot traz uma série de referências das obras de Kafka e conta, com muita leveza, uma história de esperança na vida, mesmo na iminência da morte", conta o ator André Dias.

O artista integra o elenco de musical inspirado na obra do escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924). Após acumular indicações no Prêmio Shell de Teatro e na premiação da Associação de Produtores de Teatro (APTR), a obra "Kafka e a Boneca Viajante" estreia em Fortaleza para uma temporada de 3 dias de apresentações. Entre os dias 24, 25 e 26 deste mês, o Theatro José de Alencar recebe a montagem.

Dirigido por João Fonseca, com dramaturgia de Rafael Primot e direção musical de Tony Lucchesi, a peça se baseia no livro, de mesmo nome, do escritor espanhol Jordi Sierra I Fabra. A trama do livro aborda, em uma linguagem voltada para o público infantojuvenil, uma história que supostamente aconteceu com o tcheco Kafka em seus últimos anos de vida.

Em seu enredo, o autor de "A Metamorfose", ao caminhar por uma praça próxima à sua casa, se depara com uma garota que está triste por ter perdido sua boneca. Sensibilizado pela situação, o escritor consola a garota dizendo que sua boneca está viajando pelo mundo e promete que trará cartas dela para a garota, contando sobre suas aventuras vividas durante as viagens. Franz Kafka então, debilitado pela idade, retoma sua escrita, como forma de acalentar a tristeza da garota da praça.

A história da relação entre o escritor e a garota nunca foi confirmada na realidade, não existindo relatos ou provas de suas cartas assinadas como a "boneca viajante". Entretanto, a história ressoou como inspiração para a criação de diversas obras e espetáculos ao redor do mundo.

O texto do musical, adaptado por Rafael, faz menção a diversas obras da literatura do tcheco. Além disso, o musical terá em seu repertório músicas de artistas brasileiros, como Caetano Veloso, Candeia, Cartola, Chico Buarque, Djavan, Lenine, Raul Seixas e Rita Lee.

Em entrevista ao Vida & Arte, o diretor João Fonseca explica que as canções escolhidas casam com os sentimentos dos personagens em cena.

"As músicas entram para contar a história, seja adiantando a ação ou falando sobre o sentimento do personagem. Para isso, uma pesquisa grande e minuciosa foi feita pelo Tony Lucchesi e por mim, com a colaboração de todo elenco a partir de sugestões do Rafael Primot. Um trabalho desafiador, mas bastante prazeroso, uma vez que a música popular brasileira é muito rica" afirma.

Espetáculo "Kafka e a Boneca Viajante" chega a Fortaleza com 3 dias de apresentações Crédito: Jéssica Christina / Divulgação

Para o diretor, a peça se destaca pela "maneira original e divertida de como a história é contada, as atuações dos atores e a beleza das músicas." Além disso, João reforça que a trama possui muitas camadas. Segundo Fonseca, "Apesar de ter uma criança e uma boneca como personagens, ela (a dramaturgia) também é sobre um escritor à beira da morte", explica.

Franz Kafka foi autor de diversos contos e romances como o já citado "A Metamorfose", além de "Carta ao Pai" e "O Castelo". O autor perpassou, em suas obras, temáticas como a alienação, agressões psicológicas, transformações místicas e analogias lúdicas carregadas de críticas sociais.

Considerado um dos escritores mais influentes do século XX, Franz Kafka, no espetáculo musical, será interpretado pelo ator carioca André Dias, que também assume o papel de "Soldadinho de Chumbo".

A respeito de sua atuação no espetáculo, André compartilha: "O aspecto mais difícil da minha interpretação é a transição entre os dois personagens: a profundidade de Franz Kafka, e o lúdico do Soldadinho de Chumbo dão registros antagônicos, com transições muito rápidas que exigem o máximo de concentração" pontua o ator.

Em contracena, Alessandra Maestrini, atriz que interpreta o papel da "Brígida" (a boneca viajante perdida), fala sobre os cuidados que teve ao preparar sua atuação. "Mirei minha expressão corporal na mescla entre a poesia lúdica de uma boneca de pano e a profundidade filosófica de que todo ser humano, vez por outra, se sente manipulado por outros ou pela vida, sem ter as rédeas sobre si", compartilha a atriz.

Maestrini, indicada ao prêmio Shell como Melhor Atriz com o espetáculo, também fala sobre a essência por trás da história do musical. "Através da poesia, do riso e do encantamento, 'Kafka e a Boneca Viajante' explicita a criatividade e a empatia como sendo a essência do ser humano e, consequentemente, sua salvação e êxtase vital", reforça a artista.

Sobre a vinda do musical "Kafka e a Boneca Viajante" ao Ceará, André Dias afirma: "Fortaleza é uma das cidades que mais amo no Brasil". O ator prossegue: "Estou muito feliz em ter a oportunidade de apresentar essa história tão emocionante e divertida para as plateias cearenses e me reconectar com as belezas deste estado que sempre me acolheu e me renovou as energias."

Em depoimento final, o ator carioca destaca: "Pisar no palco de um teatro tão importante para a nossa Cultura e para a nossa história como o Theatro José de Alencar será, certamente, uma experiência muito emocionante", encerra.

Kafka e a Boneca Viajante

Quando: dias 24 e 25, às 20 horas, e dia 26, às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: camarote/frisa/plateia: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada); Torrinha: R$ 39 (inteira) e R$ 19,50 (meia-entrada); Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla ou na bilheteria do TJA

Mais informações: @kafkabonecaviajante no Instagram