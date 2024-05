Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 23 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Procure se mostrar mais gentil. Sol e Lua no circuito das ideias podem pedir critério na fruição intelectual e diplomacia ao lidar com pontos de vista polêmicos. O emocional tende a interferir no bom senso, especialmente enquanto as discussões afloram na Lua Cheia.

Touro 21/04 a 20/05 Busque se ocupar com seus talentos na carreira, a fim de elevar sua autoestima. Você tende a usar o consumismo como compensação para as carências emotivas nesta Lua Cheia, o que pede senso de limite para que os gastos não extrapolem, visto o Sol em tensão.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É importante usar de forma inteligente seu potencial sedutor, já que Vênus adentra seu signo. Sol e Lua opostos podem pedir ajustes no trato interpessoal para minimizar os problemas que afloram nesta fase de Lua Cheia. Busque evitar confrontos diretos, abordando o que lhe incomoda com sutileza.

Câncer 21/06 a 22/07 O recolhimento íntimo tende a lhe ajudar a se estabilizar, já que Vênus adentra a área de crise. A qualidade do dia a dia pode ficar comprometida pelos excessos emocionais que afloram na Lua Cheia, o que prejudica sua concentração e o cumprimento de prazos, visto a tensão lunar com o Sol.

Leão 23/07 a 22/08 Procure evitar especulações nesta fase de Lua Cheia, buscando cultivar inteligência emotiva e se mostrar gentil. Sol e Lua no circuito social tendem a destacar a necessidade de ajustar as necessidades individuais e coletivas, o que demanda bom senso e diplomacia.

Virgem 23/08 a 22/09 Convém identificar os pontos de ajuste e agir de modo a harmonizar o dia a dia, usando a criatividade que aflora com Vênus na casa profissional. Insatisfações tendem a aflorar nesta Lua Cheia, prejudicando a qualidade do dia a dia e da convivência familiar.

Libra 23/09 a 22/10 Busque cultivar inteligência emotiva, como sinaliza Vênus na casa espiritual. Nesta Lua Cheia, sua postura pode se revestir de entusiasmo na comunicação, o que motiva o entorno. Em momentos desafiadores você tende a cometer excessos e prejudicar o entendimento. Cuidado!

Escorpião 23/10 a 21/11 Tente atuar com responsabilidade e se cercar de conforto familiar, o que se mostra fonte de estabilidade. A Lua Cheia pode trazer um alerta com relação às finanças e a gestão pode ficar suscetível a oscilação emocional decorrente da tensão lunar com o Sol.

Sagitário 22/11 a 21/12 Convém resgatar a autoestima e valorizar as afinidades e o suporte afetivo das pessoas queridas, visto que Vênus adentra a área de relacionamentos. A Lua Cheia tende a lhe predispor a oscilações emocionais que se refletem de forma desafiadora no trato humano, o que desgasta a convivência.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure transmutar suas inquietações em aprendizado e se cercar de conforto, visto que Vênus adentra o setor das rotinas. O dia a dia pode ser desafiador nesta Lua Cheia, pois os excessos emocionais a que você fica sujeita podem prejudicar o pensamento racional e o processo decisório.

Aquário 21/01 a 18/02 É fundamental vivenciar suas experiências com alegria. Um forte desejo de estar com os amigos tende a aflorar nesta Lua Cheia, visto que suas necessidades emocionais são supridas por meio da atenção que as pessoas lhe reservam, mas cuidado com excessos.