Mangue Azul realiza jantar beneficente

Foto: Mangue Azul/Divulgação Mangue Azul: banquete solidário ao RS

Com o intuito de unir forças e arrecadar fundos para auxiliar às comunidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Restaurante Mangue Azul, em parceria com os chefs Bernard Twardy e Elcio Nagano, se uniram para realizar um jantar 100% beneficente às vítimas da catástrofe ambiental que assola o estado. O evento aconteceu na quinta-feira, 23 de maio, na sede do estabelecimento, na Aldeota.

O jantar contou com um menu especial de seis tempos, preparado pelos dois chefs em colaboração com Fabiana Agostini, chef executiva do Mangue Azul. A harmonização foi feita com vinhos gaúchos, com o objetivo de oferecer suporte às famílias produtoras que foram afetadas pela devastação de suas colheitas.

Todos os fundos arrecadados serão destinados ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), que com o apoio de mais de 20 entidades do município promove a iniciativa Unidos por Bento, capitaneando a arrecadação de recursos que serão investidos para ajudar a reconstruir a vida das famílias atingidas pelo desastre climático.

O valor arrecadado será duplicado pelo Sicredi. Conforme o CIC-BG, uma das principais aplicações das verbas será para acelerar a desobstrução e reconstrução das vias vicinais, comprometidas em decorrência do excesso de chuvas, que trouxe deslizamentos, desmoronamentos e outros prejuízos. Mais ações também serão agregadas no sentido de oferecer alento às famílias.

"Além da coleta de doações, como alimentos não-perecíveis, colchões e agasalhos, promovida pelo Mangue Azul, e que serão enviadas para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul nos próximos dias, o suporte financeiro gerado pelo jantar beneficente será fundamental tanto para a reconstrução das áreas atingidas quanto para oferecer a assistência necessária à população. A solidariedade e o respeito pela dignidade humana são os pilares deste evento, que busca oferecer auxílio aos nossos irmãos gaúchos neste momento desafiador", afirma o chef André Bichucher, proprietário do Mangue Azul e idealizador da ação.