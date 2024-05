Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 24 de abril (24/05)

Foto: Divulgação/Rivane Neuenschwander e Mariana Lacerda Cena de "Eu sou uma arara"

Nesta sexta-feira, 24, acontece a aula aberta "Nomeando Conflitos" no auditório da Pinacoteca do Ceará. O evento será ministrado pela mineira Rivane Neuenschwander, artista contemporânea com obras reconhecidas no Brasil e no exterior. A partir de três de seus trabalhos e um produto média-metragem realizado ao final da aula, ela discutirá crises política, econômica e ambiental do Brasil. Além de gratuito, o evento tem classificação indicativa livre e é acessível em libras.

Quando: sexta-feira, 24, às 18 horas

Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito (com 100 vagas disponíveis, que serão por ordem de chegada)

Cinema indígena

Com curadoria da Katahirine, da Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas, estreia nesta sexta-feira, 24, a mostra "Sob o olhar delas: novas perspectivas do cinema indígena" na plataforma gratuita do Itaú Cultural. O projeto é uma iniciativa para incentivar novas perspectivas do cinema e visibilizar mais produções de cineastas originários de países da América Latina.

Quando: sexta-feira, 24

Onde: www.itauculturalplay.com.br ou no aplicativo Itaú Cultural Play (para IOS e Android)

Gratuito





Boca de Cena

O Festival Boca de Cena realiza nesta sexta-feira, 24, o último dia de programação nos espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A partir das 14 horas, o espaço se abre para workshops, mostra de cinema, shows e espetáculos. São destaques na programação a Mostra de Filmes Cearenses, que acontece às 18h30min no Espaço Torre do Café, e os artistas musicais que se apresentam no Palco Arena Dragão a partir das 18 horas.

Quando: sexta-feira, 24, a partir das 14 horas

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações: (85) 98993-1658

Instagram: @festivalbocadecena





Campeonatos Nerd Retrô

Com programação gratuita que inclui arenas de games, campeonatos de Freefire e Just Dance 2024, concursos de cosplay e K-pop, a 26ª edição dos Campeonatos Nerd Retrô estreia nesta sexta-feira no Giga Mall, com atividades que também se estendem para o sábado, 25, e domingo, 26. O evento é uma celebração ao Dia Mundial do Orgulho Nerd e propõe uma interação aos apaixonados pela cultura geek e nerd no Ceará. A programação completa com datas e horários está disponível no site www.gigamall.com.br e nas redes sociais do shopping.

Quando: sexta-feira, 24, a domingo, 25

Onde: Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)

Gratuito

Mais informações: www.gigamall.com.br

Instagram: @gigamallmessejana





Cena Absurda

A Mostra Absurda apresenta o espetáculo "Um pé de quê?", que é ambientada no interior do Ceará e aborda os encantamentos da velhice na busca pelas memórias. Com encenação de Mateus Bizerra, a peça acontece na Casa Absurda e é uma produção da primeira turma da escola de Livre Encenação do grupo de teatro Pavilhão da Magnólia. A apresentação acontece nesta sexta-feira, às 20 horas.

Quando: sexta-feira, 24, às 20 horas

Onde: Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108 Aldeota)

Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), vendas em Sympla.com.br e bilheteria física

Instagram: @casaabsurda