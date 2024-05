"Olhar o mar como algo que nos aterrorize"

"O filme não foi escrito para ser na praia, ele foi escrito para ser no sertão", nos contou Karim Aïnouz enquanto, ao fundo, o Mar Mediterrâneo da França preenchia nossa vista. Em entrevista exclusiva ao O POVO, que viajou para cobrir a 77ª edição do festival, o diretor cearense fala sobre a sensação de levar o mar caloroso de Beberibe para o mar intocável de frio da Riviera Francesa. Contou sobre o processo de preparação de elenco, das polêmicas ao redor das cenas de sexo que movem a eletricidade de seus filmes e até das dificuldades de se fotografar no sol do Ceará.

O POVO: Faz 60 anos que "Deus e o Diabo na Terra do Sol" e "Vidas Secas" estrearam aqui em Cannes, na mesma competição que seu filme participa. Mas o nordeste brasileiro que está em "Motel Destino" é muito diferente daquele que se enraizou no imaginário mundial, aqui tendo como plano de fundo o mar, a brisa, as falésias. Queria que você comentasse sobre como se chegou à escolha de ser essa a parte do Brasil...

Karim Aïnouz: O filme não foi escrito para ser na praia, ele foi escrito para ser no sertão. Mas eu acho que tem algo ali que me interessava na praia que é a tensão de estar perto do mar. A gente não ficar olhando para o mar como algo paradisíaco, como algo que só nos faça sonhar, mas como algo que nos aterrorize também. Então achei que era bonito a gente tentar inverter isso. A luz do Ceará me lembra muito a luz do sul da California e do norte do México, outra latitude, e a geografia tem umas coisas que são muito comuns. "Deus e o Diabo na Terra do Sol" é um western, pensando como gênero, e o filme do Nelson (Pereira dos Santos) é um drama. Me interessava muito pensar como que podemos contar o Nordeste, aprender o Nordeste, aprender o sertão, através de algo que fosse mais tensionado, mas que não fosse tão épico.

Continua na Página 2