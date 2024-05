Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 25 de abril (25/05)

Foto: Thais Mesquita/16/2/2020 Pingo de Fortaleza lança com Rosemberg Cariry o trabalho artístico "Suíte do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto"

A loja Freelancer Discos realiza neste sábado, 25, uma manhã de autógrafos com o cantor e compositor cearense Pingo de Fortaleza. A atividade integra uma das ações do lançamento do LP Suíte do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, produzido em parceria com o cineasta Rosemberg Cariry. O trabalho artístico conta também com álbum virtual e documentário e reúne sete textos e sete músicas que narram cronologicamente a história da comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto e de seu líder, Beato José Lourenço.

sábado, 25, das 9h às 11 horas Onde: Freelancer Discos, no segundo andar da Galeria Pedro Jorge (rua Senador Pompeu, 834 - Centro)

Sessão Adaptada

A rede Cinepólis promove neste sábado, 25, exibição de "Planeta dos Macacos - O Reinado" em sessões adaptadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade em geral. Espectadores com TEA e acompanhantes têm direito à meia-entrada nas sessões adaptadas.

sábado, 25 Onde: cinemas dos shoppings RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) e RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

cinemas dos shoppings RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) e RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Ingressos e sessões disponíveis em : cinepolis.com.br





Orquestra

A Orquestra Jacques Klein se apresenta neste sábado, 25, no Teatro Celina Queiroz, na Universidade de Fortaleza (Unifor). A orquestra é composta por jovens músicos do Instituto de Música Jacques Klein e regida pelo maestro Luís Maurício Carneiro. A apresentação tem repertório formado por peças clássicas.

sábado, 25, às 18 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Ingressos gratuitos no site Sympla





Esquina Brasil

A programação musical do restaurante Esquina Brasil deste sábado, 25, começa às 17 horas, com apresentação do grupo Samba Vadio. O repertório reúne composições da velha guarda do samba, como Cartola, Dona Ivone Lara e Paulinho da Viola, além de músicas da cena contemporânea do samba. Às 21 horas, a DJ Priscila Delgado apresenta seleção de músicas da América Latina. No repertório, lambada, guitarrada, carimbó, bachata, merengue e música popular brasileira.

sábado, 25, a partir das 17 horas Onde: Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 15 (couvert)