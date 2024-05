Demandas da Rede Cuca envolvem manutenção estrutural e conflitos territoriais

Foto: FCO FONTENELE Equipamentos da Rede Cuca são geridos por meio do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte

Os equipamentos da Rede Cuca são geridos pelo Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (IC Fortaleza e antigo Instituto Cuca). A organização social sem fins lucrativos foi criada em 2008 para fazer a gestão de equipamentos direcionados para a juventude.

A escolha desse modelo de gestão - por meio de organização social (OS) - visou "desburocratizar e facilitar a administração da Rede Cuca", como afirma Caiubi Mani Peres, administrador, produtor cultural e presidente do IC desde 2022. Segundo o gestor, os Cucas têm várias demandas diárias "que são muito diferentes do dia a dia da administração pública".

"Como administradores, realizamos a manutenção e contratamos os serviços necessários para as atividades. Isso inclui desde coisas mais simples - como manutenção dos ares-condicionados, limpeza das piscinas, pagamento das contas de água e energia e coleta de lixo - a coisas mais complexas, como programas específicos dos Cucas", explica.

Conforme relata Caiubi Mani Peres, as principais demandas da Rede Cuca são atualmente a manutenção de atividades nos equipamentos, oferta de cursos, matrículas em práticas esportivas e opções para os jovens que frequentam os Cucas nas mais diversas áreas de atuação. Além disso, a realização de manutenção predial de equipamentos mais antigos, como o Cuca Barra, que completa 15 anos em 2024.



Outra complexidade é a administração da equipe de funcionários da Rede Cuca, que hoje agrega 363 profissionais em cargos como direção, coordenação, supervisão, assistentes técnicos, sociais, psicólogos, serviços gerais, professores, técnicos de áudio e imagem e outras funções.

Um fato, porém, que chama ainda mais a atenção da gestão da Rede Cuca é a necessidade de lidar com os conflitos territoriais nas áreas nas quais os equipamentos estão inseridos. A violência e a disputa entre facções criminosas acabam se tornando mais um elemento de preocupação.

"É outro nível de complexidade com o qual temos que lidar e que o Cuca precisa muitas vezes dar algum tipo de resposta. A nossa forma de dar resposta é oferecendo mais oportunidades para a juventude daquele território, tentando promover maior inclusão daqueles que ainda não usufruem ou acesso o que o equipamento pode oferecer", analisa.

Reflexão importante sugerida pelo gestor é tentar imaginar também como seria aquele território se o Cuca não estivesse lá. "O Cuca hoje tem representação não só por ser política atuante no território, mas como uma representação histórica para quem mora ali. A história do Cuca Barra, por exemplo, é referenciada pelas pessoas desde o seu surgimento. Elas têm memórias sobre aquilo. Acompanham a evolução dos equipamentos, dos problemas, dos projetos e fazem críticas sobre coisas que existiam no passado e de repente não foram continuadas", complementa.

Planejamento para o futuro

Quando o assunto é pensar em políticas públicas, a juventude tem que ser alvo prioritário. Esse é o pensamento do vereador Júlio Brizzi (PT), que esteve à frente da Secretaria Municipal da Juventude de Fortaleza de 2015 a 2020. Advogado e mestrando em Administração Pública, Brizzi acompanhou de perto o crescimento da Rede Cuca.

Em sua avaliação, ela "precisa ser local da política pública que receba o jovem e o faça se sentir em casa", para que a juventude consiga ser "protagonista" e para ter espaço de descoberta de suas paixões, com foco na mudança de vida. "Pude ver isso nos cinco anos que passei como secretário", relembra.

Brizzi cita casos de alunos que passaram pela Rede Cuca e tiveram grande mudança em suas vidas a partir do contato com a arte e com os esportes: "Há pessoas que falam comigo na rua: 'Júlio, eu agradeço o Cuca, porque eu não queria nada na vida, estava metido com coisa errada, e através do esporte ganhei uma bolsa e hoje sou nutricionista'".

Júlio Brizzi aponta que nos últimos anos, porém, houve diminuição - e até descontinuidade - na realização de atividades nos equipamentos da Rede Cuca. A pandemia teve interferência nisso, evidentemente, mas as queixas seguiram mesmo após o término da crise sanitária da Covid-19.

O vereador cita os casos das Olimpíadas da Juventude, o Supercopas Rede Cuca e o Festival de Dança da Juventude (realizado pela última vez em 2022) como exemplos de descontinuidade de ações. A iniciativa Escola Jovens Programadores, que visou preparar jovens para atuar profissionalmente na área de Tecnologia da Informação voltada para a linguagem de programação em 2019, também não prosseguiu.

"Esses espaços físicos têm que ser locais de acolhimento da comunidade para que os jovens tenham oportunidade e possamos fazer política pública de prevenção de violência com inclusão e qualificação desse segmento. A juventude é a chave do desenvolvimento da cidade. Se não dermos importância de fato teremos muitos problemas no futuro", enfatiza.

"A nossa população está envelhecendo. Se não atendermos esse jovem e dermos protagonismo a ele, com a qualificação que merece, não vamos ter uma cidade melhor do que temos hoje. Esse é um grande desafio. Tem que haver essa marca. É preciso dar acolhimento para os jovens da Cidade", compreende.





Espaço de experimentação

A cantora, compositora, produtora musical e DJ cearense Angel History compartilha visão semelhante à do vereador Julio Brizzi quanto a uma redução nos olhares para as potencialidades da Rede Cuca. Por sete anos integrante das atividades e dos equipamentos da rede, ela tem a percepção de uma diminuição na frequência de jovens em suas estruturas nos últimos anos.

Para ela, o Cuca Barra "foi o que mais sentiu entre todos os cinco equipamentos" e cita demissões em massa. Em sua avaliação, a Rede Cuca, por sua concepção, "é completa" e os equipamentos oferecem diversas possibilidades aos seus frequentadores. Há teatro, estúdios de áudio e fotografia, biblioteca, ambulatório "e tudo que qualquer jovem precisa para dar seus primeiros passos nas áreas de tecnologia, artes e esportes".

Ela afirma que em sua passagem "todos os equipamentos funcionavam a todo vapor com inúmeros cursos e aproveitamento máximo de cada sala e profissional". "Hoje, vivemos um quase abandono e tudo na Rede Cuca se tornou mais difícil, principalmente porque a grade de funcionários caiu drasticamente", avalia.

A cearense aponta a Rede Cuca como um fator importante para sua carreira artística a partir da estrutura de apoio, como estúdio de áudio para gravar singles. "Acredito que o maior presente que a Rede Cuca me deu foi um espaço de experimentação onde pude desenvolver minhas habilidades e me tornar a artista que sou e por isso serei eternamente grata", analisa.